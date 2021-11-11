Украинцы ежегодно тратят миллиарды гривен на лекарства без доказанной эффективности, гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки.

Об этом свидетельствует анализ рынка потребления лекарственных средств за 2018, 2019 и 2020 годы, пишет Центр общественного здоровья.

За последние три года расходы на такие препараты достигли почти 40 млрд долларов, в том числе в прошлом году – более 13,7 миллиарда гривен (около 28% всех расходов на лекарства).

В инструкциях к применению таких «лекарств» может содержаться ложная информация об их лечебных свойствах, манипулятивные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований.

В десятку лекарств, на которые уходит больше всего денег, входят по меньшей мере четыре препарата (Актовегин, Реосорбилакт, Детралекс и Гептрал), которые не имеют доказанной эффективности и отсутствуют в современных стандартах лечения.

Исследование проводилось при поддержке Международного фонда «Возрождение» и ОО «Центр противодействия коррупции». Авторы исследования проанализировали всю публичную информацию от Министерства здравоохранения Украины, Государственного экспертного центра Минздрава Украины «Государственный реестр лекарственных средств Украины», European Medicines Agency, Food and Drug Administration, а также получили доступ к базе данных ООО «Системные маркетинговые исследования» по объемам продаж лекарственных средств в Украине.

Лекарства без доказанной эффективности, на которые потратили больше всего средств в 2020 году:

Микронизованная очищенная флавоноидная фракция (диосмин + флавоноиды)

S-аденозин-L-метионин

Инозина пранобекс

Тилорон

Фенибут

Депротеинизированный гемодериват из крови телят

Arginine

Раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты.

Метилетилпиридинола сукцинат

Самые популярные растительные препараты в 2020 году

Канефрон Н

Протефлазид

Синупрет

Уролессон

Валериана

Боярышника настойка

Цветы ромашки

Исла-МООС

Синупрет Форте

Простамол УНО

Самые популярные гомеопатические препараты в 2020 году

Траумель S

Эргоферон

Лимфомиозот

Афлубин

Вибуркол

Мастодинон

Энгистол

Оцилококцинум

Циннасбин

Самые популярные БАДы в 2020 году

Атоксил

Беторгин

Сертобек О

РЕО

Вита-Супрадин Актив

Локтиале

Олидетрим

Аква Марис

Декристол D3 4000 ME

Декристол D3 2000 ME

Напомним, ранее Украина получила 60 тысяч флаконов инновационных лекарств Bamlanivimab и Etesevimab для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни.