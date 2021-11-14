По состоянию за полгода 2021 года украинские госпредприятия владеют активами в размере 1261 миллиардов гривен, что на 392 миллиарда (24%) меньше по сравнению с оценочной стоимостью активов на конец первого квартала 2021 года.

Об этом пишет Экономическая правда.

— Нам неизвестны причины столь существенного уменьшения стоимости активов, — отметили аналитики.

Согласно этим данным мониторинга, государство владеет 3331 госпредприятиями (на 1 предприятие меньше по сравнению с 3332 на конец первого квартала 2021 года, — прим.). Общая средняя численность штатных работников составляет 697 тысяч (количество работников увеличилось на 13 тысяч человек с 684 тысяч на конец первого квартала 2021 года, — прим.).

1404 предприятия (42% от общего количества госпредприятий) работают по сравнению с 1369 работающими на конец первого квартала. Около 1476 госпредприятий (44%) не работают. По остальным 451 госпредприятиям (14%) информация отсутствует. Среди работающих 832 предприятия прибыльны, что составляет 25% от общего количества госпредприятий.

В первом полугодии 2021 года совокупная прибыль госпредприятий составила 11 миллиардов гривен по неаудированной отчетности. В первом квартале 2021 года эта прибыль составила 20,6 миллиардов гривен, что свидетельствует о том, что во втором квартале 2021 года госпредприятия понесли убытки почти на 10 миллиардов гривен.

— Результаты за полгода базируются только на промежуточной финансовой отчетности, которая не была проверена аудиторами. По результатам годового аудита можно будет получить более достоверную картину, которая может отличаться от указанной в промежуточной финансовой отчетности, — заявили аналитики.

В августе сообщалось, что в настоящее время государство владеет 3332 предприятиями, из них 1369 (41%) является работающими, а среди работающих 802 предприятия являются прибыльными, что составляет 24% от общего количества.