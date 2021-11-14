Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc, создавшая вакцину AstraZeneca для борьбы с COVID-19 сообщила о том, что в III квартале 2021 года она получила 1,651 миллиард долларов чистого убытка, несмотря на рост выручки в 1,5 раза.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В 2020 году за этот же период компания получила 651 млн долларов чистой прибыли

В расчете на акцию убыток составил 1,1 долларов против прибыли в 0,49 в прошлом году.

Выручка в третьем квартале увеличилась до 9,866 млрд с 6,578 млрд долларов годом ранее. Выручка без учета реализации вакцины от коронавируса увеличилась на 34%.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус осудил широкое применение бустерных доз COVID-вакцин и вакцинацию детей от коронавируса.