Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус осудил широкое применение бустерных доз COVID-вакцин и вакцинацию детей от коронавируса.

Об этом сообщается в Twitter ВОЗ.

— Нет смысла вводить бустерные дозы (вакцины от коронавируса, — прим.) здоровым взрослым людям или прививать детей, когда работники здравоохранения, пожилые люди и другие группы все еще ждут своей первой дозы, — сказал Тедрос Аданом Гебреисус.

Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что ежедневно в мире применяется в шесть раз больше бустерных доз, чем делается первых уколов в странах с низким уровнем жизни. Он назвал эту ситуацию скандалом.

По словам гендиректора, дополнительные дозы вакцины от коронавируса нужны только людям с ослабленным иммунитетом. Глава ВОЗ также сообщил, что на сегодняшний день в мире две страны до сих пор не начали вакцинацию от COVID-19 — Эритрея и Северная Корея.

Как сообщалось, Канада разрешила людям в возрасте от 18 лет бустерную (третью) COVID-прививку вакциной Pfizer (Comirnaty).