Канада разрешила людям в возрасте от 18 лет бустерную (третью) COVID-прививку вакциной Pfizer (Comirnaty).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Канады.

Ревакцинацию можно сделать по крайней мере через шесть месяцев после второй прививки.

Уточняется, что бустерная вакцина является полной дозой обычной вакцины (30 мкг).

— Министерство здравоохранения Канады получило представление Pfizer об утверждении бустерной вакцины 1 октября 2021 года. После тщательного независимого анализа доказательств Министерство здравоохранения Канады определило, что бустерная вакцина Comirnaty COVID-19 отвечает строгим требованиям Департамента качества. Факты и дальше свидетельствуют, что полная вакцинация обеспечивает надежную защиту от серьезных заболеваний, госпитализации и смерти от COVID-19, в частности от вариантов Delta, — сказано в сообщении.

Как сообщалось, гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурл считает, что вакцинироваться от коронавируса нужно будет ежегодно. При этом он отметил высокую эффективность бустерной дозы.