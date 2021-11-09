Гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурл считает, что вакцинироваться от коронавируса нужно будет ежегодно. При этом он отметил высокую эффективность бустерной дозы.
Об этом Альберт Бурл заявил во время выступления в Atlantic Council, пишет РБК-Украина.
— Я думаю, что ревакцинация, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты, выше, чем первоначально достигнутый, который составлял 95% с двумя дозами, — отметил Альберт Бурл.
Альберт Бурл добавил, что на сегодняшний день остается вопрос - как долго будет сохраняться этот уровень защиты от коронавируса. По его словам, наблюдения показывают, что через полгода после вакцинации иммунитет к коронавирусу снижается.
— Нам нужно последить в течение шести, семи, восьми, девяти месяцев после бустерной прививки, — уточнил Альберт Бурл.
По его мнению, защита от коронавируса после бустерной дозы сохраняется около года. Однако, отметил он, в этом вопросе пока нет определенности и новые данные исследований могут изменить эти оценки.
— Нам нужно подождать и последить. Но вероятный сценарий — это ежегодная ревакцинация, — подчеркнул Альберт Бурл.
Ранее сообщалось, что третья доза вакцины Pfizer против COVID-19 значительно улучшила защиту от инфекций и серьезных заболеваний среди людей в возрасте 60 лет и старше в Израиле — по сравнению с теми, кто привился дважды.
Гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурл считает, что вакцинироваться от коронавируса нужно будет ежегодно. При этом он отметил высокую эффективность бустерной дозы.
Об этом Альберт Бурл заявил во время выступления в Atlantic Council, пишет РБК-Украина.
— Я думаю, что ревакцинация, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты, выше, чем первоначально достигнутый, который составлял 95% с двумя дозами, — отметил Альберт Бурл.
Альберт Бурл добавил, что на сегодняшний день остается вопрос - как долго будет сохраняться этот уровень защиты от коронавируса. По его словам, наблюдения показывают, что через полгода после вакцинации иммунитет к коронавирусу снижается.
— Нам нужно последить в течение шести, семи, восьми, девяти месяцев после бустерной прививки, — уточнил Альберт Бурл.
По его мнению, защита от коронавируса после бустерной дозы сохраняется около года. Однако, отметил он, в этом вопросе пока нет определенности и новые данные исследований могут изменить эти оценки.
— Нам нужно подождать и последить. Но вероятный сценарий — это ежегодная ревакцинация, — подчеркнул Альберт Бурл.
Ранее сообщалось, что третья доза вакцины Pfizer против COVID-19 значительно улучшила защиту от инфекций и серьезных заболеваний среди людей в возрасте 60 лет и старше в Израиле — по сравнению с теми, кто привился дважды.