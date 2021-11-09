Гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурл считает, что вакцинироваться от коронавируса нужно будет ежегодно. При этом он отметил высокую эффективность бустерной дозы.

Об этом Альберт Бурл заявил во время выступления в Atlantic Council, пишет РБК-Украина.

— Я думаю, что ревакцинация, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты, выше, чем первоначально достигнутый, который составлял 95% с двумя дозами, — отметил Альберт Бурл.

Альберт Бурл добавил, что на сегодняшний день остается вопрос - как долго будет сохраняться этот уровень защиты от коронавируса. По его словам, наблюдения показывают, что через полгода после вакцинации иммунитет к коронавирусу снижается.

— Нам нужно последить в течение шести, семи, восьми, девяти месяцев после бустерной прививки, — уточнил Альберт Бурл.

По его мнению, защита от коронавируса после бустерной дозы сохраняется около года. Однако, отметил он, в этом вопросе пока нет определенности и новые данные исследований могут изменить эти оценки.

— Нам нужно подождать и последить. Но вероятный сценарий — это ежегодная ревакцинация, — подчеркнул Альберт Бурл.

Ранее сообщалось, что третья доза вакцины Pfizer против COVID-19 значительно улучшила защиту от инфекций и серьезных заболеваний среди людей в возрасте 60 лет и старше в Израиле — по сравнению с теми, кто привился дважды.