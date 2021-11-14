Більшість ресторанів у Білій Церкві пропонують своїм гостям послугу доставки додому. Це доступний, зручний, а головне – швидкий спосіб отримати улюблену страву прямо під двері менш ніж за годину. Лідер піцерій по Україні – ресторан «Монопіца» – пропонує безкоштовну доставку по всьому місту незалежно від відстані та суми чека. Ознайомитися з меню закладу можна на сайті: https://bila-tserkva.monopizza.com.ua/.

Як обрати ресторан з найкращою доставкою

Дізнатися про піцерію з якісною кур'єрською доставкою можна за кількома критеріями:

широкий асортимент піци та інших страв;

адекватна мінімальна сума для безкоштовної доставки;

оперативність роботи кур'єрської служби;

можливість виїзду у віддалені райони міста.

Також звертайте увагу на відгуки інших відвідувачів та список акційних пропозицій та знижок.

Чому «Монопіца» — найкращий ресторан з доставкою

У Monopizza кожен може скуштувати найсмачнішу піцу за традиційною італійською рецептурою. Для випікання основи використовують тільки крафтове цільнозернове борошно вищого ґатунку без додавання дріжджів: така страва відповідає популярному сьогодні тренду здорового харчування.

Меню ресторану пропонує:

біля 20 різновидів піц: від традиційних рецептів до самих незвичайних поєднань (з грушею і дор блю, крем-сиром і запеченим перцем, цукіні та тунцем і ін.);

фокачу — італійський хліб зі спеціями і начинкою в чотирьох варіантах;

салати;

десерти;

додаткові закуски;

безалкогольні напої.

Піцерія приймає замовлення з 10:00 до 20:00 без вихідних. Безкоштовна доставка доступна від 150 грн, що менше вартості однієї піци.

Час очікування кур'єра залежить від віддаленості району:

до центру міста — за 30 хвилин;

на околицю — максимум за годину.

Замовити доставку можна на офіційному сайті закладу або по телефону. Кур'єр приймає оплату готівкою або картками Visa та MasterCard.

Крім того, в Monopizza зручно замовити доставку на певний час. Тоді гарячу піцу привезуть за вказаною адресою хвилина в хвилину.

Акційні пропозиції Monopizza

Щотижня ресторан радує своїх гостей акціями та знижками на окремі позиції меню. Економія від замовлення може становити від 25 до 50% і навіть більше.

«Монопіца» не залишає поза увагою і іменинників: у свій день народження кожен клієнт отримує індивідуальну знижку у розмірі 20%. Пропозиція діє на весь асортимент меню, проте не підсумовується з іншими акціями.

Ще одна вигідна акція закладу – «3 піци за ціною двох» – також поширюється на весь асортимент страв.