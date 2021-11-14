Більшість ресторанів у Білій Церкві пропонують своїм гостям послугу доставки додому. Це доступний, зручний, а головне – швидкий спосіб отримати улюблену страву прямо під двері менш ніж за годину. Лідер піцерій по Україні – ресторан «Монопіца» – пропонує безкоштовну доставку по всьому місту незалежно від відстані та суми чека. Ознайомитися з меню закладу можна на сайті: https://bila-tserkva.monopizza.com.ua/.
Дізнатися про піцерію з якісною кур'єрською доставкою можна за кількома критеріями:
Також звертайте увагу на відгуки інших відвідувачів та список акційних пропозицій та знижок.
У Monopizza кожен може скуштувати найсмачнішу піцу за традиційною італійською рецептурою. Для випікання основи використовують тільки крафтове цільнозернове борошно вищого ґатунку без додавання дріжджів: така страва відповідає популярному сьогодні тренду здорового харчування.
Меню ресторану пропонує:
Піцерія приймає замовлення з 10:00 до 20:00 без вихідних. Безкоштовна доставка доступна від 150 грн, що менше вартості однієї піци.
Час очікування кур'єра залежить від віддаленості району:
Замовити доставку можна на офіційному сайті закладу або по телефону. Кур'єр приймає оплату готівкою або картками Visa та MasterCard.
Крім того, в Monopizza зручно замовити доставку на певний час. Тоді гарячу піцу привезуть за вказаною адресою хвилина в хвилину.
Щотижня ресторан радує своїх гостей акціями та знижками на окремі позиції меню. Економія від замовлення може становити від 25 до 50% і навіть більше.
«Монопіца» не залишає поза увагою і іменинників: у свій день народження кожен клієнт отримує індивідуальну знижку у розмірі 20%. Пропозиція діє на весь асортимент меню, проте не підсумовується з іншими акціями.
Ще одна вигідна акція закладу – «3 піци за ціною двох» – також поширюється на весь асортимент страв.
Більшість ресторанів у Білій Церкві пропонують своїм гостям послугу доставки додому. Це доступний, зручний, а головне – швидкий спосіб отримати улюблену страву прямо під двері менш ніж за годину. Лідер піцерій по Україні – ресторан «Монопіца» – пропонує безкоштовну доставку по всьому місту незалежно від відстані та суми чека. Ознайомитися з меню закладу можна на сайті: https://bila-tserkva.monopizza.com.ua/.
Дізнатися про піцерію з якісною кур'єрською доставкою можна за кількома критеріями:
Також звертайте увагу на відгуки інших відвідувачів та список акційних пропозицій та знижок.
У Monopizza кожен може скуштувати найсмачнішу піцу за традиційною італійською рецептурою. Для випікання основи використовують тільки крафтове цільнозернове борошно вищого ґатунку без додавання дріжджів: така страва відповідає популярному сьогодні тренду здорового харчування.
Меню ресторану пропонує:
Піцерія приймає замовлення з 10:00 до 20:00 без вихідних. Безкоштовна доставка доступна від 150 грн, що менше вартості однієї піци.
Час очікування кур'єра залежить від віддаленості району:
Замовити доставку можна на офіційному сайті закладу або по телефону. Кур'єр приймає оплату готівкою або картками Visa та MasterCard.
Крім того, в Monopizza зручно замовити доставку на певний час. Тоді гарячу піцу привезуть за вказаною адресою хвилина в хвилину.
Щотижня ресторан радує своїх гостей акціями та знижками на окремі позиції меню. Економія від замовлення може становити від 25 до 50% і навіть більше.
«Монопіца» не залишає поза увагою і іменинників: у свій день народження кожен клієнт отримує індивідуальну знижку у розмірі 20%. Пропозиція діє на весь асортимент меню, проте не підсумовується з іншими акціями.
Ще одна вигідна акція закладу – «3 піци за ціною двох» – також поширюється на весь асортимент страв.