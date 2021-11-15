Порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, за сутки принял 432 железнодорожных вагона. Это на 9% больше максимального показателя за сентябрь, когда за день было обработано 397 вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

— Увеличение скорости обработки ж/д вагонов — результат реализации Программы увеличения пропускной способности порта. Рост этого показателя — прогнозируемый, он соответствует нашему бизнес-плану. Для нас это важный индикатор, свидетельствующий о том, что мы делаем правильные шаги и изменения в нашем сервисе. Мы и далее планируем динамично развиваться, увеличивая скорость и качество обработки грузов. Улучшение взаимодействия порта и железной дороги было и остается одним из приоритетных направлений нашей стратегии, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

Руководитель порта уверен, что увеличению пропускной способности порта способствуют значительные капитальные инвестиции акционера в создание собственного современного железнодорожного комплекса. В рамках Программы увеличения пропускной способности порта (реализуется 4-й год) было построено и сдано в эксплуатацию 23 километра новых ж/д путей, увеличено количество собственных тепловозов до 10 единиц, построен новый весовой комплекс. Сегодня на предприятии функционируют 5 специальных весовых комплексов для разгрузки вагонов, а в дальнейшем, для оптимизации логистических операций, планируется строительство новых станций разгрузки ж/д вагонов. Также порт управляет собственным локомотивным депо для технического обслуживания и ремонта тепловозов.

— Кроме значительных капитальных инвестиций, мы продолжаем совершенствовать все бизнес-процессы. Например, порт постоянно работает над скоростью оформления необходимой документации. Недавно была оптимизирована вся процедура получения ж/д накладных и железнодорожных удостоверений на качество груза. Образно говоря, мы движемся от старого «аналогового» к «цифровому» обслуживанию, внедряем лучшие мировые решения мировой портовой индустрии у себя, — сказал Алим Агакишиев.

По итогам за 10 месяцев 2021 года порт «Ника-Тера» перевалил более 6 миллионов тонн грузов и обработал 371 судно. Всего в 2020 году терминал принял 409 судов, перегрузив 7,380 миллиона тонн грузов. Структура грузооборота выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 миллиона тонн или 75% от общего объёма, навалочные — 1,27 миллиона тонн (18%), наливные — 323 тысячи тонн (4 %), минеральные удобрения — 215 тысяч тонн (3%).