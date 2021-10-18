Порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, принял судно с самой большой длиной за свою историю — сухогруз Cymona Glory (Маршалловы острова), вместимостью до 66 тысяч тонн.

Сухогруз Cymona Glory построен в 2011 году, длина судна — 235 метров, ширина — 32,25 метра, дедвейт — 84,1 тысячи тонн, сообщает пресс-служба порта.

— Порт располагает всей необходимой инфраструктурой, чтобы принимать разные типы грузов и догружать на рейде такие крупнотоннажные судна, как Cymona Glory, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

Cудно было загружено шротом до максимальной осадки двумя погрузмашинами одновременно. У причала было загружено 49 тысяч тонн. Дальнейшая дозагрузка до 66 тысяч тонн будет происходить на рейде для отправки в Индию.

Украина экспортирует шрот в 20 стран мира. Согласно оценкам аналитиков Group DF, в 2019-2020 МГ Украина на 10% превысила экспортные показатели шрота предыдущего года.

В развитие порта Group DF Дмитрия Фирташа инвестировала более 1,5 милиарда гривен. В рамках реализации Программы по увеличению пропускной способности построен новый весовой комплекс, увеличено количество причалов до 8 (протяженностью 1900 метров), построена современная производственная технологическая лаборатория, увеличен парк локомотивов (до 10 единиц) и протяжённость собственных ж/д путей (до 23 км).

В 2020 году терминал принял 409 судов, перегрузив 7,380 миллиона тонн грузов. Структура грузооборота в 2020 году выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 миллиона тонн или 75% от общего объёма, навалочные — 1,27 миллиона тонн (18%), наливные — 323 тысячи тонн (4 %), минеральные удобрения — 215 тысяч тонн (3%).

Ранее, порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, принял за одни сутки рекордные 397 железнодорожных вагонов.