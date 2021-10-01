Порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, принял за одни сутки рекордные 397 железнодорожных вагонов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Установление нового рекорда порта свидетельствует о существенном улучшении бизнес-процессов в логистике и более качественном взаимодействии порта с «Укрзалізницей». Это напрямую влияет на логистику, на скорость обслуживания грузов клиентов. Доставлять и переваливать грузы «Just in Time» — наше правило. Это необходимое условие для увеличения клиентской базы. Железная дорога в отличии от другого вида транспорта — не самое простое логистическое решение, но в этом году у нас получается хорошее взаимодействие, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

Порт «Ника-Тера» является одним из бизнесов Group DF Дмитрия Фирташа. В развитие порта инвестировано более 1,5 миллиарда гривен.

Установке нового рекорда способствовали инвестиции акционера в Программу увеличения пропускной способности порта. В рамках программы были построены и сданы в эксплуатацию ж/д пути, протяженностью более 23 километров с 12 централизованными и 42 ручными узлами стрелочных переводов. Также порт в рамках этой программы увеличил количество собственных тепловозов до 10 единиц. На предприятии функционируют 5 специальных весовых комплексов для разгрузки вагонов. Также порт владеет собственным локомотивным депо для технического обслуживания и ремонта тепловозов. В рамках реализации Программы по увеличению пропускной способности построен новый весовой комплекс, увеличено количество причалов до 8 протяженностью 1900 метров, закуплена необходимая техника для перегрузки грузов.

— Мы продолжаем развиваться. Для оптимизации логистических операций и увеличения пропускной способности порта планируется строительство дополнительных весовых ж/д комплексов и станций разгрузки автомобилей. Порт нового поколения должен быть быстрее других, — отметил Алим Агакишиев.

Для улучшения обслуживания клиентов в рамках Group DF была создана отдельная логистическая компания «Ника Транс Логистика». Компания оперирует крупным железнодорожным парком, состоящим из 2,5 тысячи железнодорожных вагонов; автопарком, который насчитывает 70 новых грузовых автомобилей DAF; технологическим флотом, состоящим из 3-х буксиров (от 1200 до 2500 л.с.) и выполняющим маневровые операции с судами в портах николаевского региона.

Всего в 2020 году терминал принял 409 судов, перегрузив 7,380 миллиона тонн грузов. Структура грузооборота выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 млн тонн или 75 % от общего объёма, навалочные — 1,27 миллиона тонн (18%), наливные — 323 тысячи тонн (4 %), минеральные удобрения — 215 тысяч тонн (3%).

Ранее сообщалось, что порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, начал прием сои урожая 2021 года из Николаевской области.