Из-за атаки дронов в Николаевской области повреждено здание агропредприятия

Обстрел Николаевской области. Архивное фото: НикВести, иллюстративное

За прошедшие сутки, 16 августа, россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками «Shahed/Гербера». По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В Баштанском районе под ударом оказалась Гороховская громада. Россияне атаковали её FPV-дроном и БПЛА типа «Молния».

В селе Баратовка в результате атаки повреждена крыша здания агропредприятия. Пострадавших нет.

Напомним, что 15 августа под российской атакой оказалось фермерское хозяйство в Баштанском районе. Тогда пострадали двое мужчин.