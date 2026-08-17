Из-за атаки дронов в Николаевской области повреждено здание агропредприятия
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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За прошедшие сутки, 16 августа, россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками «Shahed/Гербера». По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
В Баштанском районе под ударом оказалась Гороховская громада. Россияне атаковали её FPV-дроном и БПЛА типа «Молния».
В селе Баратовка в результате атаки повреждена крыша здания агропредприятия. Пострадавших нет.
Напомним, что 15 августа под российской атакой оказалось фермерское хозяйство в Баштанском районе. Тогда пострадали двое мужчин.
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