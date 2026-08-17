 Из-за атаки дронов в Николаевской области повреждено здание агропредприятия

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Главная Новости Оборона 8:13, 17 августа, 2026

Из-за атаки дронов в Николаевской области повреждено здание агропредприятия

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото: НикВести, ілюстраційнеОбстрел Николаевской области. Архивное фото: НикВести, иллюстративное

За прошедшие сутки, 16 августа, россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками «Shahed/Гербера». По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В Баштанском районе под ударом оказалась Гороховская громада. Россияне атаковали её FPV-дроном и БПЛА типа «Молния».

В селе Баратовка в результате атаки повреждена крыша здания агропредприятия. Пострадавших нет.

Напомним, что 15 августа под российской атакой оказалось фермерское хозяйство в Баштанском районе. Тогда пострадали двое мужчин.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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