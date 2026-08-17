 В Николаевской области за сутки произошло 47 пожаров: огонь охватил более 30 гектаров

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Главная Новости Инциденты 9:44, 17 августа, 2026

В Николаевской области за сутки произошло 47 пожаров: огонь охватил более 30 гектаров

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В Николаевской области 16 августа и в ночь на 17 августа произошло 47 пожаров. Общая площадь возгорания превысила 30 гектаров.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Один из пожаров возник в жилом секторе. В селе Черноморка Николаевского района загорелся гараж с сеном и стога соломы на частном дворе. Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров.

Большинство возгораний произошло на открытых территориях и в пределах жилого сектора. Горели сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и мусор.

Больше всего пожаров зафиксировали в Николаевском районе — 15. Еще 10 случаев произошли в Баштанском районе, 10 — в Вознесенском, пять — в Первомайском и шесть — в Николаеве.

Напомним, что в Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области составила 1 824 гектара.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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