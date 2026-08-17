В Николаевской области за сутки произошло 47 пожаров: огонь охватил более 30 гектаров

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В Николаевской области 16 августа и в ночь на 17 августа произошло 47 пожаров. Общая площадь возгорания превысила 30 гектаров.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Один из пожаров возник в жилом секторе. В селе Черноморка Николаевского района загорелся гараж с сеном и стога соломы на частном дворе. Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров.

Большинство возгораний произошло на открытых территориях и в пределах жилого сектора. Горели сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и мусор.

Больше всего пожаров зафиксировали в Николаевском районе — 15. Еще 10 случаев произошли в Баштанском районе, 10 — в Вознесенском, пять — в Первомайском и шесть — в Николаеве.

Напомним, что в Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области составила 1 824 гектара.