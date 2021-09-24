Порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, начал прием сои урожая 2021 года из Николаевской области.

Первые автомобили с этой культурой прибыли в рамках квоты компании «Транско», сообщили в пресс-службе порта.

— Соя составляет около 10% от общего объема перевалки зерновых и зернобобовых грузов в порту. Мы планируем отгружать сою судовыми партиями на протяжении всего маркетингового года. Всего за 2020/2021 МГ из Украины было экспортировано 1,4 миллион тонн сои. Мы считаем этот рынок достаточно перспективным. В прошлом МГ порт «Ника-Тера» перевалил 201,4 тысяч тонн сои. Наши приоритеты не изменились, мы по-прежнему сфокусированы на расширении ассортимента грузов. Портфель грузов, с которыми мы работаем, должен быть диверсифицированным. Это делает бизнес более устойчивым, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

В 2019/2020 году порт «Ника-Тера» перевалил рекордные объемы сои – 512 тысяч тонн.

Соя занимает 60% всего мирового производства масличных культур, тогда как рапс и подсолнечник –11% и 8%. Мировой урожай сои в 2020/2021 МГ оценивается аналитиками Group DF в 361,82 миллион тонн. Основными импортерами украинской сои в январе-мае 2021 года были: Турция – $62,44 миллиона (26,81% – 114,85 тысяч тонн); Беларусь – $39,74 миллионов (17,06% – 73,08 тысяч тонн); Италия – $32,34 миллиона (13,88% – 59,46 тысяч тонн); другие – $98,42 миллионов (42,25% – 181 тысячу тонн).

В развитие порта Group DF Дмитрия Фирташа инвестировала более 1,5 млрд гривен. В рамках реализации Программы по увеличению пропускной способности построен новый весовой комплекс, увеличено количество причалов до 8 (протяженностью 1900 метров), построена современная производственная технологическая лаборатория, увеличен парк локомотивов (до 10 единиц) и протяжённость собственных ж/д путей (до 23 километров).

В 2020 году терминал принял 409 судов, перегрузив 7,380 миллионов тонн грузов. Структура грузооборота в 2020 году выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 миллионов тонн или 75 % от общего объёма, навалочные – 1,27 млн тонн (18%), наливные – 323 тысячи тонн (4 %), минеральные удобрения – 215 тысяч тонн (3%).