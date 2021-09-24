Порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, начал прием сои урожая 2021 года из Николаевской области.
Первые автомобили с этой культурой прибыли в рамках квоты компании «Транско», сообщили в пресс-службе порта.
— Соя составляет около 10% от общего объема перевалки зерновых и зернобобовых грузов в порту. Мы планируем отгружать сою судовыми партиями на протяжении всего маркетингового года. Всего за 2020/2021 МГ из Украины было экспортировано 1,4 миллион тонн сои. Мы считаем этот рынок достаточно перспективным. В прошлом МГ порт «Ника-Тера» перевалил 201,4 тысяч тонн сои. Наши приоритеты не изменились, мы по-прежнему сфокусированы на расширении ассортимента грузов. Портфель грузов, с которыми мы работаем, должен быть диверсифицированным. Это делает бизнес более устойчивым, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.
В 2019/2020 году порт «Ника-Тера» перевалил рекордные объемы сои – 512 тысяч тонн.
Соя занимает 60% всего мирового производства масличных культур, тогда как рапс и подсолнечник –11% и 8%. Мировой урожай сои в 2020/2021 МГ оценивается аналитиками Group DF в 361,82 миллион тонн. Основными импортерами украинской сои в январе-мае 2021 года были: Турция – $62,44 миллиона (26,81% – 114,85 тысяч тонн); Беларусь – $39,74 миллионов (17,06% – 73,08 тысяч тонн); Италия – $32,34 миллиона (13,88% – 59,46 тысяч тонн); другие – $98,42 миллионов (42,25% – 181 тысячу тонн).
В развитие порта Group DF Дмитрия Фирташа инвестировала более 1,5 млрд гривен. В рамках реализации Программы по увеличению пропускной способности построен новый весовой комплекс, увеличено количество причалов до 8 (протяженностью 1900 метров), построена современная производственная технологическая лаборатория, увеличен парк локомотивов (до 10 единиц) и протяжённость собственных ж/д путей (до 23 километров).
В 2020 году терминал принял 409 судов, перегрузив 7,380 миллионов тонн грузов. Структура грузооборота в 2020 году выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 миллионов тонн или 75 % от общего объёма, навалочные – 1,27 млн тонн (18%), наливные – 323 тысячи тонн (4 %), минеральные удобрения – 215 тысяч тонн (3%).
СПРАВКА
ООО «МСП НИКА-ТЕРА» (город Николаев, Украина) — современный высокомеханизированный морской порт, входящий в портовый бизнес Group DF.
В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.
Порт расположен в Николаевской области вблизи Чёрного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами, длиной около 1900 п. м. Территория порта граничит с железнодорожной станцией «Жовтнева», что обеспечивает удобную логистику для контрагентов порта.
С осени 2011 года терминал входит в группу компаний Group DF, которая инвестировала в развитие порта более 1,5 миллиардов гривен. Инвестиции позволили предприятию существенно увеличить свои мощности: вместимость зернохранилищ с 40 до 300 тысяч тонн. В настоящее время объём хранилищ зерновых достигает до 515 тысяч тонн. Крупнейшими проектами стали строительство современного зернохранилища силосного типа, строительство собственного железнодорожного комплекса и открытие комплекса по перевалке наливных грузов.
Общая численность работников предприятия составляет более 1300 человек.
«Ника-Тера» является современным транспортнологистическим узлом, объединяющим в себе различные гидротехнические сооружения, грузоподъемные механизмы, инфраструктурные объекты, многообразные виды транспорта и железнодорожный комплекс, позволяющие конкурировать с крупнейшими портами страны.
Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF – один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа. Основатель и собственник Group DF – известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.
Напомним, что порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, установил собственный рекорд скорости погрузки зерновых грузов — за сутки на судно VICTORIA MAY было погружено 29 тысяч тонн продовольственной пшеницы.
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Порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, начал прием сои урожая 2021 года из Николаевской области.
Первые автомобили с этой культурой прибыли в рамках квоты компании «Транско», сообщили в пресс-службе порта.
— Соя составляет около 10% от общего объема перевалки зерновых и зернобобовых грузов в порту. Мы планируем отгружать сою судовыми партиями на протяжении всего маркетингового года. Всего за 2020/2021 МГ из Украины было экспортировано 1,4 миллион тонн сои. Мы считаем этот рынок достаточно перспективным. В прошлом МГ порт «Ника-Тера» перевалил 201,4 тысяч тонн сои. Наши приоритеты не изменились, мы по-прежнему сфокусированы на расширении ассортимента грузов. Портфель грузов, с которыми мы работаем, должен быть диверсифицированным. Это делает бизнес более устойчивым, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.
В 2019/2020 году порт «Ника-Тера» перевалил рекордные объемы сои – 512 тысяч тонн.
Соя занимает 60% всего мирового производства масличных культур, тогда как рапс и подсолнечник –11% и 8%. Мировой урожай сои в 2020/2021 МГ оценивается аналитиками Group DF в 361,82 миллион тонн. Основными импортерами украинской сои в январе-мае 2021 года были: Турция – $62,44 миллиона (26,81% – 114,85 тысяч тонн); Беларусь – $39,74 миллионов (17,06% – 73,08 тысяч тонн); Италия – $32,34 миллиона (13,88% – 59,46 тысяч тонн); другие – $98,42 миллионов (42,25% – 181 тысячу тонн).
В развитие порта Group DF Дмитрия Фирташа инвестировала более 1,5 млрд гривен. В рамках реализации Программы по увеличению пропускной способности построен новый весовой комплекс, увеличено количество причалов до 8 (протяженностью 1900 метров), построена современная производственная технологическая лаборатория, увеличен парк локомотивов (до 10 единиц) и протяжённость собственных ж/д путей (до 23 километров).
В 2020 году терминал принял 409 судов, перегрузив 7,380 миллионов тонн грузов. Структура грузооборота в 2020 году выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 миллионов тонн или 75 % от общего объёма, навалочные – 1,27 млн тонн (18%), наливные – 323 тысячи тонн (4 %), минеральные удобрения – 215 тысяч тонн (3%).
СПРАВКА
ООО «МСП НИКА-ТЕРА» (город Николаев, Украина) — современный высокомеханизированный морской порт, входящий в портовый бизнес Group DF.
В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.
Порт расположен в Николаевской области вблизи Чёрного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами, длиной около 1900 п. м. Территория порта граничит с железнодорожной станцией «Жовтнева», что обеспечивает удобную логистику для контрагентов порта.
С осени 2011 года терминал входит в группу компаний Group DF, которая инвестировала в развитие порта более 1,5 миллиардов гривен. Инвестиции позволили предприятию существенно увеличить свои мощности: вместимость зернохранилищ с 40 до 300 тысяч тонн. В настоящее время объём хранилищ зерновых достигает до 515 тысяч тонн. Крупнейшими проектами стали строительство современного зернохранилища силосного типа, строительство собственного железнодорожного комплекса и открытие комплекса по перевалке наливных грузов.
Общая численность работников предприятия составляет более 1300 человек.
«Ника-Тера» является современным транспортнологистическим узлом, объединяющим в себе различные гидротехнические сооружения, грузоподъемные механизмы, инфраструктурные объекты, многообразные виды транспорта и железнодорожный комплекс, позволяющие конкурировать с крупнейшими портами страны.
Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF – один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа. Основатель и собственник Group DF – известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.
Напомним, что порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, установил собственный рекорд скорости погрузки зерновых грузов — за сутки на судно VICTORIA MAY было погружено 29 тысяч тонн продовольственной пшеницы.