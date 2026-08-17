 Не раньше 2026 года: Служба восстановления Николаевщины хочет купить новый автомобиль почти за ₴2 млн

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Не раньше 2026 года: Служба восстановления Николаевщины хочет купить новый автомобиль почти за ₴2 млн

Легковий автомобіль Skoda Superb, фото з офіційного сайту SkodaЛегковой автомобиль Skoda Superb, фото с официального сайта Skoda

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области планирует приобрести новый легковой автомобиль Skoda Superb за 1,9 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro, пишут «НикВести».

Речь идет об одном новом автомобиле, который подрядчик должен будет поставить до 30 ноября 2026 года.

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В тендерной документации заказчик подробно прописал характеристики будущего автомобиля. Это должна быть Skoda Superb в комплектации L&K 2026 года выпуска или эквивалент. Среди требований — белый цвет, полный привод 4×4, бензиновый двигатель 2.0 TFSI мощностью 195 кВт, автоматическая коробка передач и багажник объемом не менее 600 литров.

Также автомобиль должен быть оснащен навигацией, матричными фарами, противоугонной системой, дополнительной защитой днища и повышенным шасси. Среди систем безопасности заказчик требует предупреждения об угрозе лобового столкновения и автоматического экстренного торможения при обнаружении автомобилей, пешеходов или велосипедистов.

Гарантия на автомобиль должна составлять четыре года или 90 тысяч километров пробега. Кроме того, тендерная документация предусматривает наличие в Николаеве официальной или сертифицированной станции технического обслуживания соответствующей марки.
При этом участники тендера могут предложить не только Skoda Superb, но и автомобиль другой марки. Однако его характеристики должны соответствовать установленным заказчиком требованиям.

Напомним, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области ищет подрядчика для капитального ремонта участка автодороги государственного значения Н-24 «Благовещенское — Николаев», проходящего через Вознесенск. Ожидаемая стоимость закупки составляет 2 миллиарда 66 миллионов гривен.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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