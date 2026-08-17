В бюджете Вознесенска предусмотрели ₴1,65 млн на покупку квартир для переселенцев

В городском бюджете Вознесенска предусмотрели 1,6 млн грн на жилье для переселенцев. Иллюстративное фото Дрогобыч-инфо

Из городского бюджета Вознесенска дополнительно выделят 150 тысяч гривен на приобретение жилья для внутренних переселенцев. Всего на этот год в бюджете предусмотрели 1,65 миллиона гривен на квартиры для ВПЛ.

Об этом стало известно во время сессии Вознесенского горсовета 14 августа, сообщают «НикВести».

Вопрос рассматривался и до сессии. Как рассказал на заседании комиссии по гуманитарным вопросам начальник отдела стратегического планирования и развития Александр Заика, депутатам предложили внести изменения в программу социально-экономического развития Вознесенска. А именно на 2026 год предусмотреть дополнительные 150 тысяч гривен на приобретение жилья для внутренних переселенцев.

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— Дополнительно просят 150 тысяч. Это местный бюджет. Мы покупаем уже третье жилье. То есть средняя стоимость жилья составляет где-то 500–600 тысяч гривен. А ремонт будет производить «Каритас» (благотворительный фонд — прим.) за свой счет, — сказал Александр Заика.

Всего в программе предусмотрено 1,65 миллиона гривен на приобретение жилья для переселенцев. Комиссия согласовала эти изменения в программе социально-экономического развития. На сессии 14 августа их утвердили.

Напомним, в Николаеве Департамент городского хозяйства объявил тендер на текущий ремонт общежития для переселенцев в Заводском районе. Потенциальный подрядчик ООО «Тимкрав-Буд» предложил снизить цену работ на 300 тысяч гривен и выполнить их за 7,7 миллиона гривен.