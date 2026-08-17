«Шантажировал интимными видео»: в Николаевской области отчима подозревают в насилии над 13-летней падчерицей

В Николаевской области отчима подозревают в сексуальной эксплуатации 13-летней падчерицы. Фото: Департамент миграционной полиции.

В Николаевской области полиция задержала 54-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над 13-летней падчерицей и принуждении ее к созданию интимных фото и видео. В ходе расследования правоохранители также установили личность другого мужчины, которого подозревают в изнасиловании этого же ребенка.

Об этом сообщили в департаменте миграционной полиции.

По данным следствия, в январе 2026 года отчим начал шантажировать девочку интимными видео, которые снял на свой телефон. Он давал ей деньги и покупал продукты, а взамен заставлял снимать интимные фото и видео. Кроме того, по данным полиции, мужчина совершал в отношении девочки сексуальное насилие.

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Мужчину задержали. Ему объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в отношении торговли людьми, изнасилования, развращения несовершеннолетних и преступлений, связанных с детской порнографией.

В ходе расследования полицейские установили еще один случай насилия над девочкой. По данным следствия, в августе 2025 года она познакомилась в Telegram с 42-летним мужчиной. Он начал общаться с ребенком, а впоследствии предложил встретиться. Во время одной из встреч, как утверждают правоохранители, мужчина склонил девочку к сексуальным действиям и изнасиловал её.

Его также задержали и объявили подозрение в изнасиловании и домогательстве к ребенку в сексуальных целях.

Обоим мужчинам суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без возможности освобождения под залог. Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

С девочкой работают специалисты по специальной методике «Барнахус». Ребёнку также оказывают психологическую помощь. Расследование продолжается.

Ранее в Одесской области полицейские задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя малолетними мальчиками.