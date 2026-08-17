 «Шантажировал интимными видео»: в Николаевской области отчима подозревают в насилии над 13-летней падчерицей

  • понедельник

    17 августа, 2026

  • 31.1°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 17 августа , 2026 понедельник

  • Николаев • 31.1° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Правосудие 17:02, 17 августа, 2026

«Шантажировал интимными видео»: в Николаевской области отчима подозревают в насилии над 13-летней падчерицей

На Миколаївщині вітчима підозрюють у сексуальній експлуатації 13-річної падчерки. Фото: Департамент міграційної поліції.В Николаевской области отчима подозревают в сексуальной эксплуатации 13-летней падчерицы. Фото: Департамент миграционной полиции.

В Николаевской области полиция задержала 54-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над 13-летней падчерицей и принуждении ее к созданию интимных фото и видео. В ходе расследования правоохранители также установили личность другого мужчины, которого подозревают в изнасиловании этого же ребенка.

Об этом сообщили в департаменте миграционной полиции.

По данным следствия, в январе 2026 года отчим начал шантажировать девочку интимными видео, которые снял на свой телефон. Он давал ей деньги и покупал продукты, а взамен заставлял снимать интимные фото и видео. Кроме того, по данным полиции, мужчина совершал в отношении девочки сексуальное насилие.

Реклама

Мужчину задержали. Ему объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в отношении торговли людьми, изнасилования, развращения несовершеннолетних и преступлений, связанных с детской порнографией.

В ходе расследования полицейские установили еще один случай насилия над девочкой. По данным следствия, в августе 2025 года она познакомилась в Telegram с 42-летним мужчиной. Он начал общаться с ребенком, а впоследствии предложил встретиться. Во время одной из встреч, как утверждают правоохранители, мужчина склонил девочку к сексуальным действиям и изнасиловал её.

Его также задержали и объявили подозрение в изнасиловании и домогательстве к ребенку в сексуальных целях.

Обоим мужчинам суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без возможности освобождения под залог. Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

С девочкой работают специалисты по специальной методике «Барнахус». Ребёнку также оказывают психологическую помощь. Расследование продолжается.

Ранее в Одесской области полицейские задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя малолетними мальчиками.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

Последние новости про: Николаевщина

36 пожаров за сутки: в Николаевской области огонь охватил более 18 гектаров
Жара до +34°С: какая погода ожидается в Николаевской области 17 августа
В Николаеве родился младенец весом 600 граммов
Реклама
Читайте также:
новости
Карман для общественного транспорта и дополнительная полоса движения: часть пр. Богоявленского в Николаеве отремонтируют за ₴10,6 млн

Юлия Лукьяненко
новости
В Николаевской областной больнице не могут открыть паллиативное отделение: нет помещения

Алина Квитко
новости
В Вознесенске создали маршрут безбарьерности: его обустроят по соответствующим требованиям

Алена Коханчук
новости
Суд в Баштанке просил передать ему дело об убийстве в Плющевке из-за нехватки штата — апелляция отказала

Алиса Меликадамян
новости
Суд продлил арест старосты из Николаевской области, которого обвиняют в убийстве коллеги

Алиса Меликадамян
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаевщина

В Николаеве родился младенец весом 600 граммов
Жара до +34°С: какая погода ожидается в Николаевской области 17 августа
36 пожаров за сутки: в Николаевской области огонь охватил более 18 гектаров

Не раньше 2026 года: Служба восстановления Николаевщины хочет купить новый автомобиль почти за ₴2 млн

В Николаевской областной больнице не могут открыть паллиативное отделение: нет помещения

4 часа назад

Карман для общественного транспорта и дополнительная полоса движения: часть пр. Богоявленского в Николаеве отремонтируют за ₴10,6 млн

Юлия Лукьяненко

Главное сегодня