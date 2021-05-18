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Порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, установил собственный рекорд скорости погрузки зерновых грузов — за сутки на судно VICTORIA MAY было погружено 29 тысяч тонн продовольственной пшеницы.
Об этом сообщает пресс-служба порта.
VICTORIA MAY — кипрское судно класса Supramax длинной в 189.9 м и шириной в 32.26 м, выполняющее транспортировку груза компании «Louis Dreyfus». Перевалка прошла одновременно с двух причалов с использованием двух погрузмашин.
За чуть более полутора суток на судно в порту было загружено 40,35 тысяч тонн зерна. Загрузка выполнена до максимальной разрешённой осадки по Бугско-Днепровско-Лиманскому каналу — 10,5 м. Далее судно VICTORIA MAY направилось для догрузки 15,3 тысячи тонн на рейде (банка Трутаева).
— Для порта — это новый рекорд. Как порт нового поколения, мы никогда не скрывали наших амбициозных планов и приоритетов: увеличение скорости обработки грузов, оперативность обслуживания клиентов и рост показателей производительности. Акционеры продолжают инвестировать в порт, и мы системно реализуем начатую масштабную Программу увеличения пропускной способности порта. Наши бизнес-процессы меняются таким образом, чтобы показатели скорости обслуживания и качества сервиса полностью соответствовали лучшим стандартам европейских портов, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.
По словам руководителя порта, высокие нормы перевалки и цена — один из ключевых факторов для клиентов при выборе порта. Он уверен в том, что для того, чтобы привлекать новых клиентов, порт должен быть быстрее в обслуживании, чем конкуренты.
— Для улучшения производственных процессов дирекция по развитию порта постоянно ведет поиск наиболее оптимальных бизнес-решений, — подчеркнул Алим Агакишиев.
В развитие порта Group DF Дмитрия Фирташа инвестировано более 1,5 миллиардагривен.
Крупнейшим инвестпроектом стала реализация Программы увеличения пропускной способности. В рамках ее реализации было:
На предприятии функционируют 5 специальных весовых комплексов для разгрузки вагонов. Для оптимизации логистических операций планируется строительство дополнительных весовых ж/д комплексов.
Напомним, в первом квартале 2021 года порт «Ника-Тера» перевалил 1 миллион 420 тысяч тонн грузов.
Порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, установил собственный рекорд скорости погрузки зерновых грузов — за сутки на судно VICTORIA MAY было погружено 29 тысяч тонн продовольственной пшеницы.
Об этом сообщает пресс-служба порта.
VICTORIA MAY — кипрское судно класса Supramax длинной в 189.9 м и шириной в 32.26 м, выполняющее транспортировку груза компании «Louis Dreyfus». Перевалка прошла одновременно с двух причалов с использованием двух погрузмашин.
За чуть более полутора суток на судно в порту было загружено 40,35 тысяч тонн зерна. Загрузка выполнена до максимальной разрешённой осадки по Бугско-Днепровско-Лиманскому каналу — 10,5 м. Далее судно VICTORIA MAY направилось для догрузки 15,3 тысячи тонн на рейде (банка Трутаева).
— Для порта — это новый рекорд. Как порт нового поколения, мы никогда не скрывали наших амбициозных планов и приоритетов: увеличение скорости обработки грузов, оперативность обслуживания клиентов и рост показателей производительности. Акционеры продолжают инвестировать в порт, и мы системно реализуем начатую масштабную Программу увеличения пропускной способности порта. Наши бизнес-процессы меняются таким образом, чтобы показатели скорости обслуживания и качества сервиса полностью соответствовали лучшим стандартам европейских портов, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.
По словам руководителя порта, высокие нормы перевалки и цена — один из ключевых факторов для клиентов при выборе порта. Он уверен в том, что для того, чтобы привлекать новых клиентов, порт должен быть быстрее в обслуживании, чем конкуренты.
— Для улучшения производственных процессов дирекция по развитию порта постоянно ведет поиск наиболее оптимальных бизнес-решений, — подчеркнул Алим Агакишиев.
В развитие порта Group DF Дмитрия Фирташа инвестировано более 1,5 миллиардагривен.
Крупнейшим инвестпроектом стала реализация Программы увеличения пропускной способности. В рамках ее реализации было:
На предприятии функционируют 5 специальных весовых комплексов для разгрузки вагонов. Для оптимизации логистических операций планируется строительство дополнительных весовых ж/д комплексов.
Напомним, в первом квартале 2021 года порт «Ника-Тера» перевалил 1 миллион 420 тысяч тонн грузов.