Порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, установил собственный рекорд скорости погрузки зерновых грузов — за сутки на судно VICTORIA MAY было погружено 29 тысяч тонн продовольственной пшеницы.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

VICTORIA MAY — кипрское судно класса Supramax длинной в 189.9 м и шириной в 32.26 м, выполняющее транспортировку груза компании «Louis Dreyfus». Перевалка прошла одновременно с двух причалов с использованием двух погрузмашин.

За чуть более полутора суток на судно в порту было загружено 40,35 тысяч тонн зерна. Загрузка выполнена до максимальной разрешённой осадки по Бугско-Днепровско-Лиманскому каналу — 10,5 м. Далее судно VICTORIA MAY направилось для догрузки 15,3 тысячи тонн на рейде (банка Трутаева).

— Для порта — это новый рекорд. Как порт нового поколения, мы никогда не скрывали наших амбициозных планов и приоритетов: увеличение скорости обработки грузов, оперативность обслуживания клиентов и рост показателей производительности. Акционеры продолжают инвестировать в порт, и мы системно реализуем начатую масштабную Программу увеличения пропускной способности порта. Наши бизнес-процессы меняются таким образом, чтобы показатели скорости обслуживания и качества сервиса полностью соответствовали лучшим стандартам европейских портов, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

По словам руководителя порта, высокие нормы перевалки и цена — один из ключевых факторов для клиентов при выборе порта. Он уверен в том, что для того, чтобы привлекать новых клиентов, порт должен быть быстрее в обслуживании, чем конкуренты.

— Для улучшения производственных процессов дирекция по развитию порта постоянно ведет поиск наиболее оптимальных бизнес-решений, — подчеркнул Алим Агакишиев.

В развитие порта Group DF Дмитрия Фирташа инвестировано более 1,5 миллиардагривен.

Крупнейшим инвестпроектом стала реализация Программы увеличения пропускной способности. В рамках ее реализации было:

Увеличено количество причалов до 8 протяженностью 1900 метров.

Построен новый весовой комплекс (состоит из двух технологических линий производительностью 1800 м3 в час).

Обновлена современная производственная технологическая лаборатория (ПТЛ).

Доведен до 10 единиц парк локомотивов (порт владеет собственным локомотивным депо для технического обслуживания и ремонта тепловозов).

Увеличена протяжённость собственных ж/д путей (до 23 км).

Закуплена необходимая техника для перегрузки грузов (4 погрузочных машины производительностью до 1500 тонн в час).

На предприятии функционируют 5 специальных весовых комплексов для разгрузки вагонов. Для оптимизации логистических операций планируется строительство дополнительных весовых ж/д комплексов.

Напомним, в первом квартале 2021 года порт «Ника-Тера» перевалил 1 миллион 420 тысяч тонн грузов.