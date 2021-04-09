В первом квартале 2021 года порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, перевалил 1 миллион 420 тысяч тонн грузов.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

В структуре перевалки основными позициями остаются:

зерновые, зернобобовые, масличные культуры и продукты их переработки – 906,4 тысяч тонн (64% от общего объема перевалки);

навалочные грузы открытого хранения – 329 тысяч тонн (23%);

удобрения – 95,2 тысяч тонн (7%);

масло подсолнечное – 90 тысяч тонн (6%).

— В среднем падение перевалки по отрасли в первом квартале - примерно на 20%, что касается зерновых, то на 37%. К сожалению, наш порт не стал исключением. Причина падения в отрасли очевидна – пандемия и низкий урожай зерновых в 20/21 МГ. Мы рассматриваем этот период проседания, как этап для перегруппировки и стратегической коррекции всей нашей бизнес модели: мы предпринимаем шаги, которые позволят перераспределить перевалочные мощности и расширить номенклатуру обрабатываемых грузов. Например, в 1 квартале порт увеличил перевалку глины на 58,5%, масла на 32,4%, азотных удобрений на 36% и фосфоритов более чем в 2 раза. Создание новых центров маржинальной прибыли – часть нашей стратегии в условиях пандемии, – прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

По словам Агакишиева порт направил все усилия, чтобы пройти непростые для экономики и для портовой отрасли времена с минимальными потерями.

— Кризис – это отличная проверка клиентами портов на прочность. Кризис для нас – это возможности. Важно сохранить своих клиентов, привлечь новых. Для этого мы должны каждый день демонстрировать свои преимущества. Это бизнес-идеология порта нового поколения. Мы хотим реализовать все запланированные инвестиционные программы. Современный порт обязан быстро менять подходы и подстраиваться под рыночную ситуацию, – говорит Алим Агакишиев.

По его словам, в порту ожидают постепенного восстановления экономики и соответственно увеличения объемов перевалки в украинских портах уже во втором полугодии 2021 года.

— Мы не скрываем, что у нас есть определенный оптимизм в связи с прогнозируемым ростом урожая в 2021 году. Для нас зерновые остаются доминирующим видом грузов. Погодные условия этой зимой были лучше, чем в предыдущем. Поэтому хороший урожай станет в определенном смысле двигателем всей портовой отрасли. И конечно, общая динамика ВВП страны определит тренды всей портовой отрасли, – резюмировал Алим Агакишиев.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2020 года порт обработал 1 миллион 87 тысяч тонн грузов. В структуре грузооборота преобладали зерновые, зернобобовые и масличные культуры, составившие 65% от квартального объема перевалки или 1,22 миллиона тонн. Навалочные грузы составили — 14% или 0,27 миллиона тонн, шрот — 17% (0,32 миллиона тонн), а перевалка масла — 4% (0,07 миллиона тонн).

С осени 2011 года порт входит в группу компаний Group DF, предпринимателя Дмитрия Фирташа, которая инвестировала в развитие порта более 1,5 миллиарда гривен.

В 2020 году в порт было вложено более 60 млн грн. Крупнейшими инвестпроектами стали: модернизация грузового района №2, увеличение железнодорожного парка порта.

В 2020 году терминал обработал 409 судов, перегрузив 7,38 миллионов тонн грузов. Структура грузооборота в 2020 году выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 миллионов тонн или 75 % от общего объёма, навалочные – 1,27 миллиона тонн (18%), наливные – 323 тысяч тонн (4 %), минеральные удобрения – 215 тысяч тонн (3%).