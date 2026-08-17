Суд в Баштанке просил передать ему дело об убийстве в Плющевке из-за нехватки штата — апелляция отказала
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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Николаевский апелляционный суд отказался передать в другой суд дело Виктора Прокопчука, старосты села Плющевка, обвиняемого в убийстве. Его продолжит рассматривать Баштанский районный суд.
Об этом свидетельствует постановление Николаевского апелляционного суда от 11 августа, пишут «НикВести».
Напомним, что обвинительный акт поступил в суд 10 августа. Однако автоматизированная система документооборота Баштанского районного суда не смогла произвести распределение дела и назначить председательствующего судью из-за недостаточного количества судей.
Двое из них участвовали в этом производстве на стадии досудебного расследования, а потому рассматривать его по существу не имеют права. Еще одна судья решением Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия отстранена от работы. Единственный судья с 10 августа ушел в отпуск до 8 сентября.
Учитывая это, председатель Баштанского райсуда Сергей Янчук обратился в Николаевский апелляционный суд с просьбой направить материалы дела в другой суд.
Однако коллегия судей апелляционной инстанции отказала.
«Отпуск судьи, как основание для исключения его из автоматизированного распределения дел, является временным явлением, которое не лишает его возможности быть включенным в список судей Баштанского районного суда Николаевской области, на которых осуществляется автоматизированное распределение дел», — говорится в мотивах апелляционной коллегии судей.
Убийство в Плющевке
Трагедия произошла 17 марта в помещении старостата в селе Плющевка Баштанского района Николаевской области. Следствие заявило, что в тот день между старостой Виктором Прокопчуком и его помощницей Светланой Ванжулой возник конфликт из-за длительных неприязненных отношений. Во время ссоры мужчина взял обрез охотничьего ружья и как минимум трижды выстрелил в женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.
На следующий день, 18 марта, старосту Виктора Прокопчука поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере более 290 тысяч гривен. Залог за него внесли уже через день, 19 марта.
20 марта прокуратура сообщила, что намерена обжаловать решение суда о мере пресечения в отношении старосты села Плющевка.
Инцидент ранее комментировал и мэр Баштанки Александр Береговой. Он опроверг предположение, что причиной могла стать якобы «самовольная узурпация власти» в селе во время пребывания старосты в должности. По его словам, после возвращения Виктор Прокопчук беспрепятственно возобновил исполнение своих обязанностей, и вопрос о его увольнении не поднимался.
«НикВести» из собственных источников стало известно, что погибшая за неделю до убийства заявила в полицию о том, что староста принес на работу ружье, однако полиция не предприняла никаких действий. Само оружие он хранил в собственном тайнике — внутри дивана.
Однако 8 апреля в ответе на информационный запрос «НикВести» в ГУНП Николаевской области заявили, что Светлана Ванжула не обращалась в полицию с заявлениями об угрозах и наличии оружия на рабочем месте подозреваемого Виктора Прокопчука.
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