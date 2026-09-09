 В Баштанке детские сады не готовы к офлайн-работе из-за проблем с укрытиями

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Главная Новости Общество 15:04, 09 сентября, 2026

В Баштанке детские сады не готовы к офлайн-работе из-за проблем с укрытиями

Дитячий садочок. Ілюстративне фото з архіву НикВестиДетский сад. Иллюстративное фото из архива НикВести

В Баштанке учебный год начался в дистанционном формате из-за сложившейся ситуации с безопасностью. В то же время даже в случае разрешения на возвращение к очному обучению город пока не готов полностью возобновить работу детских садов.

Об этом шла речь во время заседания совместных депутатских комиссий Баштанского городского совета.

Как сообщили на заседании, за четыре дня в Баштаньке зафиксировали более 33 часов воздушных тревог. Из-за этого учебные заведения пока работают дистанционно. По предварительному решению, до конца текущего месяца очное обучение возобновлять не планируют.

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В ходе заседания члены комиссии отдельно поинтересовались, смогут ли детские сады перейти на офлайн-режим работы, если ситуация с безопасностью улучшится.

Представители городских властей отметили, что ни один детский сад в Баштанке пока не готов к полноценной офлайн-работе.

Начальник отдела образования, молодежи и спорта Павел Чумаченко сообщил, что в одном из учреждений продолжается капитальный ремонт укрытия. В другом возникли проблемы с документами, необходимыми для получения сертификата готовности. В частности, из-за ошибок при внесении данных в Единую государственную электронную систему в сфере строительства процедуру пришлось проходить повторно.

По словам чиновников, БТИ уже исправило свои данные, после чего соответствующую информацию должен повторно внести проектировщик. Только после завершения этой процедуры можно будет получить необходимый сертификат.

Отдельно члены комиссий подняли вопрос об укрытии в школе №1. По их словам, укрытие до сих пор не работает.

— У нас был руководитель, который подписывал договоры на строительство в школе №1. Он был ответственным лицом за те документы, которые он подписывал. Он уволился, но шлейф проблем остался. Мы уже выделили кучу денег, которыми исправляли его ошибки. И к нему у нас нет никаких претензий. Он уволился, ушел себе… Мы его два года строили, выгрызали. Теперь два года оно стоит, — отметил один из членов комиссии.

Причиной очередной задержки стали дополнительные требования к доступности. В ходе повторной проверки специалисты указали, в частности, на необходимость установки тактильной плитки и других элементов инклюзивности.

Начальник отдела образования, молодежи и спорта отметил, что требования к объекту менялись уже после проведения части работ. В частности, новые требования относительно тактильной плитки появились уже после того, как основные работы на укрытии были выполнены.

В то же время члены комиссии выразили недовольство длительностью процесса и тем, что сроки ввода укрытия в эксплуатацию неоднократно переносились. По их словам, ранее назывались различные причины задержки — от геодезических работ и внесения изменений в документацию до проблем с БТИ.

Напомним, что первая неделя учебного года в школах и детских садах Николаева проходила в адаптивном режиме. В настоящее время руководители учебных заведений совместно с управлением образования разрабатывают постоянный формат обучения, который будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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