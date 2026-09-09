Более 60 семей в Николаеве остались без газа из-за российской атаки

Поврежденный дом в Николаеве. Фото: «Газмережи»

В Николаеве в результате российской атаки повреждены газовые сети, без газоснабжения временно остались более 60 семей.

Об этом 9 сентября сообщили в Николаевском филиале «Газмережи».

На месте работают профильные службы. Специалисты обследуют поврежденные участки и выполняют необходимые технические работы для ликвидации последствий атаки.

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«Работаем круглосуточно, чтобы в кратчайшие сроки безопасно вернуть голубое топливо в дома жителей Николаева», — говорится в сообщении.

Массированная атака на Николаев 9 сентября

Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации продемонстрировали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Позже стало известно, что в результате массированной российской атаки на Николаев были повреждены гражданские объекты, в частности магазины и складские помещения. На одном из объектов возник масштабный пожар.

Кроме того, был атакован порт в Николаеве, пострадали трое мужчин, всех госпитализировали.

А уже после обеда стало известно, что погибли два человека, ещё девять получили ранения.