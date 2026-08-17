В Баштанке исполком одобрил выплату «Водоканалу» компенсации за разницу в тарифах, но поручил проверить рост расхода воды

В Баштанке исполком одобрил компенсацию «Водоканалу» разницы в тарифах. Иллюстративное фото: «Зеркало недели»

Исполнительный комитет Баштанского городского совета одобрил возмещение разницы в тарифах для КП «Горводоканал» за июнь в сумме 779,2 тысячи гривен. В то же время члены исполкома поставили под сомнение обоснованность такого роста и призвали коммунальное предприятие тщательнее проверять показания счетчиков.

Об этом шла речь на заседании исполкома 14 августа, сообщают «НикВести».

В ходе рассмотрения вопроса начальница отдела экономического развития и торговли Баштанского горсовета Яна Дистрянова сообщила, что за июнь потребители передали показания на 45 тысяч кубометров воды. По её словам, часть резкого роста потребления объясняется тем, что перед повышением тарифа люди передавали показатели заранее, чтобы сохранить прежнюю цену.

Реклама

В то же время члены исполкома обратили внимание, что в июне прошлого года потребление составляло около 34 тысяч кубометров, тогда как в этом году — 45 тысяч.

«В среднем за месяц было 550–560, там до 600 тысяч. Когда Яна Николаевна пришла с проектом решения, я обратил внимание, что там 780 тысяч. То есть резкий рост», — отметил один из членов исполкома.

По словам представителей горсовета, сотрудники абонентского отдела проверяли подозрительно высокие показатели. Если, например, вместо привычных 10 кубометров потребитель передавал 50 или 100, показатели дополнительно проверялись. В некоторых случаях сотрудники выезжали непосредственно по адресам.

Также к проверкам привлекали старост населенных пунктов громады. При этом во время обсуждения члены исполкома указали на случаи, когда в июне в списках появились должники, которых не было в предыдущем месяце.

Отдельно обсудили ситуацию с потребителями, которые передали большие объемы воды, но еще не оплатили их. Представители горсовета пояснили, что такие начисления переходят в задолженность, но компенсация предприятию рассчитывается по фактическому объему потребления, независимо от того, оплатил ли его абонент.

Члены исполкома предложили не компенсировать сразу всю заявленную сумму, а перенести часть выплат до дополнительной проверки. В частности, прозвучало предложение компенсировать 579 тысяч гривен, а остальную сумму рассмотреть после более детального анализа.

«Мне кажется, здесь нужно более четко организовать работу абонентского отдела. Зная о предстоящем повышении тарифа, они должны были бы сразу же проанализировать эти завышенные показатели, четко поадресно обращаться к этим людям, проверять и прорабатывать ситуацию, чтобы не было 11 тысяч», — заявил один из членов исполкома.

В то же время представители «Горводоканала» подчеркнули, что увеличение потребления летом может быть связано не только с передачей показателей перед повышением тарифа. В частности, жители больше используют воду для полива, а часть людей приобрела теплицы и начала выращивать продукцию.

Также в водоканале отмечают, что в общине 7 тысяч 300 абонентов, поэтому ежемесячно физически проверить показатели каждого потребителя сложно. Часть показателей люди передают самостоятельно, в частности через онлайн-сервисы.

«Они (абоненты, — прим.) говорят: «Вы поставили счетчик в колодец, так что лезьте туда и снимайте показания». У нас семь девушек. В этом месяце и в прошлом месяце мы привлекли одного человека с доплатой, чтобы он ходил по всей Баштанке, проверял эти счетчики на каждой улице. Вот сейчас уже второй месяц этим занимается мужчина, потому что женщины не могут залезть на разную глубину», — добавили в «Водоканале».

После обсуждения исполком одобрил проект решения о возмещении разницы в тарифах. За него проголосовали 18 членов исполкома. В то же время вопрос проверки показаний и работы абонентского отдела решили дополнительно проработать.

Ранее сообщалось, что в Баштанке пытаются установить, кто сбрасывает канализационные стоки в центральный пруд и загрязняет водоем. Пока нарушителей выявить не удалось.

Напомним, что в Баштанке Николаевской области планируют построить новые канализационные очистные сооружения. Сейчас городские власти ищут подрядчика, который разработает детальный план территории для будущего строительства. На это готовы потратить 416,6 тысячи гривен.