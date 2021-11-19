За 9 месяцев 2021 года зерновые культуры составили 57% экспорта Николаевской области.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

По данным Государственной таможенной службы Украины, за 9 месяцев 2021 года предприятиями региона экспортировано 5,2 миллиона тонн зерновых культур на сумму 1,2 миллиарда долларов США, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По-прежнему в заграничных поставках доминировала пшеница, доля которой составила 53% в экспорте зерновых. Кроме этого 24% пришлось на ячмень, 23% — на кукурузу.

География экспортных поставок зерновых культур расширилась с 52 до 60 стран. Среди них самыми заметными объемами отличались поставки в Китай (24%), Индонезию (15%), Египет (9%), Турцию (6%) и Саудовскую Аравию (5%).

Напомним, в октябре Николаевский морской порт обработал самое большое количество грузов за год.