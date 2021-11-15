За 10 месяцев 2021 года Николаевский морской порт обработал 22,7 миллионов тонн грузов, из них 9,6 миллионов тонн — в пределах порта.

Об этом пишет пресс-служба предприятия.

Самым продуктивным месяцем с начала года оказался октябрь, грузоперевалка составила почти 3,5 миллиона тонн. Наибольшим в октябре оказалось и количество обработанных судов — 207.

Кроме того, в октябре наблюдался наибольший объем зерновых — 131,7 тысяч тонн вывезли на экспорт двумя судами. Так, балкер «BETTYS PERFECTION» за 5 дней загрузил с причалов порта и на рейде 65,8 тысяч тонн кукурузы, а теплоход «METEOR» аналогичным способом загрузил 65,9 тысяч тонн пшеницы. Балкер YU XIAO FENG загрузил с 11 причала порта наибольшее количество чугуна — 41 тысяча тонн — для экспорта в Соединенные Штаты Америки.

По статистическим данным экспорт груза в октябре 2021 года составил 2,41 миллиона тонн, импорт — 439,5 тысяч тонн, каботаж — 184,6 тысяч тонн и 18,6 тысяч тонн транзита. В течение месяца порт обработал 9166 вагонов, а с начала текущего года — 1559 судов и 78352 вагона.

Напомним, в июле у госстивидора Николаевского морпорта появился новый руководитель.