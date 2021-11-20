Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину. Газ поступает через «Турецкий поток».

Об этом сообщил глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергея Макогона в Facebook.

По его словам, после пафосного подписания долгосрочного контракта с «Газпромом» и запуска Турецко-Болгарско-Сербского Потока, Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину.

— В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через Турецкий поток, — отметил Сергей Макогон.

Он отметил, что после взрыва нового газопровода в Болгарии, большую часть газа Венгрия получает из Украины, а не от «Газпрома».

— Следует отметить, что Газпром не транзитирует газ через Украину в Венгрию начиная с 1 октября. Хотя имеет полностью уплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 ЧС в сутки. Понятно, что зависимость от не имеющего резервных ветвей газопровода несет значительные риски для Венгрии. Но Украина всегда готова прийти на помощь, — написал Сергей Макогон.

Напомним, 30 августа Венгрия согласовала с Россией все условия для того, чтобы новое долгосрочное соглашение о поставках газа вступило в силу с 1 октября.

1 октября сообщалось, что Российский «Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Газ проходит через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы.