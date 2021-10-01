Российский «Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Газ проходит через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.
Всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним — до 4,5 миллиардов кубометров в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.
В 2020 году «Газпром» поставил в Венгрию 8,6 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель за последние 12 лет.
Отметим, что газ поставляют в обход Украины.
Напомним, Венгрия собирается заблокировать переговоры о вступлении Украины в НАТО в ответ на критику Киевом газового соглашения, подписанного Будапештом и Москвой накануне. Документ предусматривает поставки российского газа в Венгрию более длинным маршрутом — в обход Украины.
Как сообщалось, газовый контракт Венгрии и Российской Федерации может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины. Российская сторона сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы.
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Российский «Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Газ проходит через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.
Всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним — до 4,5 миллиардов кубометров в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.
В 2020 году «Газпром» поставил в Венгрию 8,6 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель за последние 12 лет.
Отметим, что газ поставляют в обход Украины.
Напомним, Венгрия собирается заблокировать переговоры о вступлении Украины в НАТО в ответ на критику Киевом газового соглашения, подписанного Будапештом и Москвой накануне. Документ предусматривает поставки российского газа в Венгрию более длинным маршрутом — в обход Украины.
Как сообщалось, газовый контракт Венгрии и Российской Федерации может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины. Российская сторона сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы.
|
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