Обращение с требованием маркировать агитационные и информационные материалы о государственных проектах плашкой, что они сделаны «за счет налогоплательщиков», получило 25 тысяч голосов. Теперь петицию подадут на стол президенту.

Об успехе сообщает организация «Ціна держави».

Автор петиции Дмитрий Бояков объяснил, что чиновники часто пытаются выдать за собственные достижения проекты и реконструкции, которые выполнены лишь благодаря налогам, которые платят граждане. Поэтому, по его мнению, нужно честно указывать происхождение бюджетных средств, чтобы не обманывать электорат.

Согласно петиции, размер надписи о том, что работы производятся за деньги налогоплательщиков, должен составлять не менее 25% от площади материала. Правила будут применять и к объектам за кредиты, так как «государство получает ссуды под гарантию будущих налоговых поступлений».

Ранее сообщалось, из реестра крупных плательщиков на 2022 год выбыло 290 компаний, при этом добавилось 258 новых – реестр сократился на 32 компании.