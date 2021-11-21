Правительство «Талибана» в Афганистане начнет выплачивать задолженность по зарплате государственным служащим и пенсии для пенсионеров.
Об этом сообщили официальные лица талибов.
До того, как в августе к власти в Афганистане пришел «Талибан», многим госслужащим неделями не платили.
— Министерство финансов заявляет, что, начиная с сегодняшнего дня, всем государственным служащим и персоналу будет выплачиваться полностью последняя трехмесячная зарплата, — заявил в Twitter официальный представитель Талибана Забихула Муджахид.
Однако непонятно каким образом талибы нашли деньги, ведь миллиарды долларов афганского центрального банка за рубежом, в США и Европе, были заморожены. Иностранные правительства не хотят напрямую финансировать правительство «Талибана», предпочитая выделить деньги для правозащитных организаций.
В свою очередь, другой представитель Талибана, Инамула Самангани, объявил в субботу в Твиттере, что правительство Талибана получает увеличивающиеся доходы каждый день. По его словам, за последние три месяца было привлечено 288 миллионов долларов.
Как сообщалось, новые власти Афганистана в лице террористического движения «Талибан» пытаются лишить Исламское государство влияния на этот регион.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Правительство «Талибана» в Афганистане начнет выплачивать задолженность по зарплате государственным служащим и пенсии для пенсионеров.
Об этом сообщили официальные лица талибов.
До того, как в августе к власти в Афганистане пришел «Талибан», многим госслужащим неделями не платили.
— Министерство финансов заявляет, что, начиная с сегодняшнего дня, всем государственным служащим и персоналу будет выплачиваться полностью последняя трехмесячная зарплата, — заявил в Twitter официальный представитель Талибана Забихула Муджахид.
Однако непонятно каким образом талибы нашли деньги, ведь миллиарды долларов афганского центрального банка за рубежом, в США и Европе, были заморожены. Иностранные правительства не хотят напрямую финансировать правительство «Талибана», предпочитая выделить деньги для правозащитных организаций.
В свою очередь, другой представитель Талибана, Инамула Самангани, объявил в субботу в Твиттере, что правительство Талибана получает увеличивающиеся доходы каждый день. По его словам, за последние три месяца было привлечено 288 миллионов долларов.
Как сообщалось, новые власти Афганистана в лице террористического движения «Талибан» пытаются лишить Исламское государство влияния на этот регион.