Правительство «Талибана» в Афганистане начнет выплачивать задолженность по зарплате государственным служащим и пенсии для пенсионеров.

Об этом сообщили официальные лица талибов.

До того, как в августе к власти в Афганистане пришел «Талибан», многим госслужащим неделями не платили.

— Министерство финансов заявляет, что, начиная с сегодняшнего дня, всем государственным служащим и персоналу будет выплачиваться полностью последняя трехмесячная зарплата, — заявил в Twitter официальный представитель Талибана Забихула Муджахид.

Однако непонятно каким образом талибы нашли деньги, ведь миллиарды долларов афганского центрального банка за рубежом, в США и Европе, были заморожены. Иностранные правительства не хотят напрямую финансировать правительство «Талибана», предпочитая выделить деньги для правозащитных организаций.

В свою очередь, другой представитель Талибана, Инамула Самангани, объявил в субботу в Твиттере, что правительство Талибана получает увеличивающиеся доходы каждый день. По его словам, за последние три месяца было привлечено 288 миллионов долларов.

Как сообщалось, новые власти Афганистана в лице террористического движения «Талибан» пытаются лишить Исламское государство влияния на этот регион.