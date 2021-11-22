Валовой надой молока за 10 месяцев текущего года составил 7,5 миллиона тонн, что на 6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Поясняется, что это произошло за счет значительного падения производства в хозяйствах населения.

Наибольший прирост объемов обеспечили хозяйства Тернопольской (+13,9%; 97,6 тысячи тонн), Херсонской (+10,1%; 41,5 тысячи тонн) и Винницкой (+5,9%; 187,8 тысячи тонн) областей. При этом основной вал обеспечили товаропроизводители Полтавской (326,7 тысячи тонн), Черкасской (242,3 тысячи тонн) и Харьковской (206,6 тысячи тонн) областей.

Хозяйства населения произвели 5 миллионов 222,6 тысячи тонн молока, что на 7,2% меньше, чем в прошлом. Более всего этому способствовало падение производства в Харьковской (-20,6%; 160,6 тысячи тонн), Черкасской (-14,2%; 120,2 тысячи тонн) и Херсонской (-13,6%; 165,7 тысячи тонн) областях.

Напомним, весной Украина и Ливия согласовала двустороннюю форму ветеринарного сертификата на экспорт молока и молочных продуктов из Украины в Ливию. Таким образом, для украинских производителей молока и молочных продуктов открыт новый экспортный рынок.