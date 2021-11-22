В списке самых полезных суперфудов достойное место занимает оливковое масло. Его добывают из плодов оливы и главным индикатором качестве данного продукта является кислотность. Только растительное масло с пометкой Extra Virgin и кислотностью, которая не превышает 0,8%, расценивается как действительно полезное и ценное для здоровья, красоты. Выбрать масло, соответствующие этим критериям, можно на сайте интернет-магазина испанских продуктов Spanishfoods.

6 причин употреблять оливковое масло

Мощный желчегонный эффект

Лишь два вида растительных масел способны нормализовать работу печени и желчного пузыря. Речь идет о маслах, полученных из семян расторопши и плодов оливы. Но расторопша отличается ярко выраженным горьким вкусом и может употребляться лишь короткими лечебными курсами. А вот оливковое масло можно добавлять к салатам, гарнирам ежедневно, а также пить натощак в качестве желчегонного средства.

Почему так важно работать с желчеоотоком:

Повышается усвоение нутриентов из пищи – витаминов, минералов.

Природная защита от паразитов, поступающих с едой.

Улучшение тургора, эластичности кожи.

Эффективная борьба с гиперпигментацией.

Естественный детокс организма.

Лечение слизистых

Оливковое масло отличается отличным ранозаживляющим эффектом. Его употребление внутрь позволяет уменьшить эрозии на стенках слизистых вдоль всего желудочно-кишечного тракта. У масла мягкая текстура и оно дает обволакивающее действие. Жировая пленка защищает стенки кишечника или желудка от раздражений, воздействия агрессивных кислот, соли, уксуса, которые присутствуют в других продуктах питаниях. Поэтому оливковое масло очень полезно при гастритах, язвах, колитах.

Омоложение

В составе оливкового масла высокий процент натуральных антиоксидантов. Их действие направленно на борьбу со свободными радикалами, которые и действуют губительно на клетки организма. Регулярный прием оливкового масла – это омоложение на клеточном уровне. Антиоксиданты помогают внутренним органам обновляться, снижать хроническое воспаление и улучшать свои функции.

Видимый результат от приема оливкового масла и на состоянии кожи, волос. За счет содержание жирных кислот Омега-3 проходят очаги воспаления на коже, повышается ее тонус, выравнивается цвет, а волосы становятся мягкими и эластичными.

Для здоровья сердца и сосудов

Стоит внести ясность в пугающие истории о холестерине. Сегодня его четко разделяют на две группы: условно назовем “плохой” и “хороший”. Источники первого – это жареная еда, фаст-фуд, кондитерские изделия, майонез и готовые соусы. И он является главной причиной тромбообразований, лишнего веса, неалкогольного ожирения печени.

А вот хороший холестерин крайне важен для здоровья и долголетия. Он содержится в растительных маслах, в том числе и оливковом.

Польза хорошего холестерина:

Повышает эластичность стенок сосудов.

Профилактика атеросклеротических бляшек.

Уменьшение жировой прослойки вокруг сердца.

Используется в качестве “замазки” при регенерации сосудов.

Ясность ума

Состояние кровеносных сосудов и работа головного мозга тесно связаны. Если нарушается кровообращение в любом отделе мозга, то снижаются когнитивные способности, повышается риск инсульта, аневризм. При постоянном кислородном голодании и недостатке питательных веществ мозг стремительно деградирует. Начинается его раннее старение. А это болезнь Альцгеймера, деменция.

Чтобы избежать подобных состояний, нужно подпитывать клетки мозга качественным жиром. Ведь их оболочки состоят именно из липидов. Также важен полноценный кровоток во все отделы мозга. А это могут обеспечить только здоровые и прочные сосуды.

Гормональный баланс

Многие не догадываются, что для построения любых видов гормонов нужны качественные жиры. Их может обеспечить оливковое масло при регулярном приеме. А вот избегание хорошего холестерина и прием обезжиренных продуктов ведут к дефициту ряда гормонов. В первую очередь, половых.

Поэтому недостаточное употребление растительных масел – одна из причин раннего климакса, сбоев менструального цикла, половых дисфункций у мужчин.

Особенно чувствительны к нехватке жира щитовидная железа и гипофиз. Их называют дирижерами гормональной системы. Любые изменения в работе этих желез неизбежно ведут к общему дисбалансу.

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