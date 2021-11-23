С 1 декабря размер вычитаемых налогов с минимальной зарплаты (единый социальный взнос, -—прим.) увеличится на 110 гривен. Ставка ЕСВ на сегодня составляет 22%.

Об этом пишет ZN.ua.

Минимальная ставка ЕСВ для физлиц-предпринимателей (ФОПов) на едином налоге составит 1 430 гривен, а максимальная — 21 450 гривен. Для тех, кто находится на первой группе, ставка вырастет с 260 до 268 грн.

Отметим, всего в Украине зарегистрировано около 2 млн ФОПов, из которых 1,5 млн платят единый налог.

В Украине непосредственно из самой заработной платы вычитаются два налога — налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Их ставки составляют 18% и 1,5% соответственно. Также работодатель обязан платить за работника единый социальный взнос — 22% суммы заработной платы (или 8,41%, если работник —лицо с инвалидностью).

Напомним, первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал, что местные налоги и сборы хотят повысить с 1 января 2023 года, но «это не будет какая-то катастрофическая величина».