Первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал, что местные налоги и сборы хотят повысить с 1 января 2023 года, но «это не будет какая-то катастрофическая величина».

Об этом речь шла в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Он сказал, что в Николаеве местные налоги снизили еще в 2017 году, до первого локдауна, а в других областных центрах этого не было сделано. Теперь же городская власть хочет хотя бы вернуть процентные показатели до предыдущего уровня. Чиновник сказал, что примерно 60 миллионов гривен город теряет из-за того снижения налогов.

— Говорить о том, что в период карантина мы повышаем налоги — не совсем верно. Если бы мы хотели это сделать с 2022 года, то вышли бы весной с этой инициативой, чтобы до июля утвердить, это по законодательству. Видели ситуацию в других городах. В год, когда Николаев существенно снизил для разных категорий бизнеса налоги и сборы, то Винница, Харьков, Ивано-Франковск, Одесса, Херсон их увеличили. Сейчас хотя бы вернуть на те проценты, которые были до уменьшения. Конечно, это все будет аргументироваться, это длительная и консультативная процедура, — заверил Виталий Луков.

При этом он прогнозирует, что по этому поводу «в обществе будет большая дискуссия».

— Сейчас еще нельзя говорить о том, что решение принято. Нельзя говорить о том, что предварительные цифры, которые мы предоставили, уже окончательные. Прекрасно понимаю, как сложно будет пройти депутатские комиссии, как сложно будет выйти в депутатский зал. Это очень политическая и медийная вещь, на которой можно заработать себе определенные политические дивиденды или потерять. Надеюсь, что мы проведем спокойное обсуждение, примем максимально взвешенное решение, — заключил Виталий Луков.

Напомним, глава фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Николаева Елена Киселева считает, что проект об увеличении местных налогов, представленный на планово-бюджетной комиссии, разработан чиновниками без учета объективной реальности.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков пояснил, что это «непростое предложение» обосновано выводами Госаудитслужбы, где отобразили «сотни миллионов недополученных налогов».

Всего городская власть предлагает изменить ставки по следующим сборам: налог на недвижимое имущество, Единый налог на первую и вторую группы, налог на нежилое имущество и налог на жилое имущество.

Аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен.