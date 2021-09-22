Глава фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Николаева Елена Киселева считает, что проект об увеличении местных налогов, представленный вчера на планово-бюджетной комиссии, разработан чиновниками без учета объективной реальности.

Своим мнением она поделилась НикВести в среду, 22 сентября.

Депутат указала, что Виталий Луков, как первый вице-мэр, должен был проект об изменении ставок и налогов не предоставлять в виде готового варианта, а инициировать разработку этого решения в рабочей группе. Также она обратила внимание, что авторы проекта выборочно и манипулятивно трактовали выводы Госаудитслужбы, где отображены «сотни миллионов недополученных налогов», мол, вместо сокращения своих затрат, чиновники решили «залезть людям в карман».

— Чтобы это решение не просто было предложено чиновниками, которым всегда мало денег, а было отработано исходя из позиции объективной реальности. С учетом локдауна и сложного экономического состояния в стране, чиновники очень манипулятивно используют выводы аудиторской службы. Себя они сокращать не хотят, свои затраты урезать не хотят, но радостно и «на ура» восприняли возможность повысить налоги и залезть людям в карман, в карман домохозяек и простых смертных. Рассказывать о том, что они будут увеличить ставки налогов — еще посмотрим, как за это проголосуют депутаты. Если они считают депутатов овцами или баранами, то думаю, что мы приготовим им большой сюрприз. Не будет так, как они решают! Вначале отрабатываются предложения, изучается каждая сфера, а потом чиновники имеют моральное право готовить проект, а не очередной раз втулить, а вы там разбирайтесь, — отметила Елена Киселева.

На уточняющий вопрос о том, что ведь депутатам обещали, что все изменения применят не ранее 2023 года и после обсуждения в профсоюзных и экспертных сообществах, она указала следующее:

— Это называется общественное обсуждение уже предложенных изменений. Я говорю, что все изменения нужно было вначале отработать не каким-то далекими от реальности чиновниками, у которых зарплаты 30-40 тысяч, а у людей — 8-9 тысяч. Прогнозирую, что уровень профессионализма наших чиновников в части отработки механизма повышения ставок налогов, с учетом изменений, которые предлагаются «зеленой массой» по законопроекту 5600, который вносит изменений в Налоговый кодекс, то как они между собой будут коррелировать. Чиновникам это даже знать не хочется — у них все хорошо. Плохо только у простых граждан.

При этом собеседница издания указала, что по налогам в сфере парковок, туризма, рекламы и тому подобном нужно работать и пересматривать ставки.

— Относительно парковок — да. То количество машин, которое сегодня в Николаеве, нужно приводить ситуацию в планируемое русло. Но это все нужно сделать плавно, спокойно, с изучением ситуации. А тут прибежали: «Повышаем Единый налог». Да никогда фракция «Европейская Солидарность» не позволит повысить ставку Единого налога для тех, кто торгует на улице, кто первым пострадал от локдауна. Это те маленькие копейки, которые позволяют людям считать или хотя бы надеется на то, что власть о них как-то думает.

Вчера первый заместитель городского головы Виталий Луков пояснил, что это «непростое предложение» обосновано выводами Госаудитслужбы, где отобразили «сотни миллионов недополученных налогов».

Всего городская власть предлагает изменить ставки по следующим сборам: налог на недвижимое имущество, Единый налог на первую и вторую группы, налог на нежилое имущество и налог на жилое имущество.

Аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен.