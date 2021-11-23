Португалия стала четвертой страной в Европейском Союзе, которая закрыла свою последнюю угольную электростанцию. Таким образом, она прекратила использование загрязняющих материалов для производства электроэнергии.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что речь идет о заводе Pego в центральной Португалии. Он был вторым по величине источником выбросов углекислого газа в стране.

Этот шаг произошел за девять лет до запланированного Португалией прекращения использования ископаемого топлива в 2030 году.

В настоящее время владельцы закрытой электростанции Pego рассматривают возможность перехода на сожжение пеллет из древесины (гранулированного биотоплива). В то же время, представители экологической кампании Europe Beyond Coal советуют сфокусироваться на ветровой и солнечной энергетике.

— Сейчас задача состоит в том, чтобы коммунальные предприятия не совершили ошибку, заменив уголь ископаемым газом или неустойчивой биомассой, — сказала директор кампании Europe Beyond Coal Катрин Гутманн.

На сегодня Португалия 60% -70% электроэнергии получает из возобновляемых источников.

Напомним, 20 ноября в порту «Южный» пришвартовалось судно «Панамакс» с законтрактованным топливом для Центрэнерго. На корабле в основном колумбийский и американский уголь.