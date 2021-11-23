Спотовая цена газа в Европе снова выше 1 тысячи долларов за тысячу кубометров после однодневного проседания ниже этого уровня.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Во вторник цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 90,695 евро за МВт.ч, то есть 1054 долларов за тысячу кубометров. Торги открылись с отметки 998 долларов и ранее снижались до 959 за тысячу кубометров.

На этой неделе в Европе ожидается дальнейшее сезонное понижение температуры воздуха. В среднем в ноябре в регионе почти на два градуса холоднее, чем годом ранее.

Новая неделя началась со слабых показателей работы ветряной генерации — она обеспечила всего 12,6% энергобаланса Европы при среднем показателе 14,8% (максимум 19,7%) за прошлую неделю. В ближайшие дни в регионе ожидается слабоветренная погода, что сокращает возможности ветрогенерации.

Ранее сообщалось, что ффициальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил об угрозе остановки поставок газа Молдове через 48 часов, если за это время не будет выплачен долг. Заключив долгосрочный контракт «Газпромом» на поставки газа, Молдова поднимает цены на тарифы для населения, чтобы выплатить все долги.