В связи с ростом прожиточного минимума в Украине с 1 декабря и минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен, увеличатся другие соцвыплаты, в частности, максимальная помощь по безработице.

Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на Киевский городской центр занятости.

Отмечается, что минимальный размер пособия во время карантина увеличился с 650 до тысячи гривен. Минимальный размер пособия по безработице устанавливается для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации, по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, имеют страховой стаж менее шести месяцев.

По данным службы занятости, сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных граждан 2379 гривен, а с 1 декабря вырастет до 2481 грн. То есть те, кто получает максимальную помощь по безработице, размер которой не может превышать четыре прожиточных минимума (сейчас – 9516 грн), с 1 декабря будут получать больше – 9 924 гривен в месяц.

Согласно бюджету на 2022 год, рост минималки с 1 января 2022 года составит 6,5 тыс. гривен, и 6,7 тыс. гривен — с 1 октября. В почасовом размере: с 1 января — 39,26 гривны, с 1 октября — 40,46 гривны.

Как сообщалось, с 1 декабря размер вычитаемых налогов с минимальной зарплаты (единый социальный взнос, -—прим.) увеличится на 110 гривен. Ставка ЕСВ на сегодня составляет 22%.