В США сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 миллионов долларов. Они предложили поправку в бюджет на 2022 год.

Об этом сообщает Politico.

Сообщается, что сенаторы предложили поправку в военный бюджет США, которая предполагает увеличение финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины с 300 млн до 350 млн долларов.

По информации издания, 125 миллионов из этой суммы пойдут на закупку вооружений поражающего действия для сдерживания агрессии России.

Также известно, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций на случай, если российские войска вторгнуться в Украину.

Кроме того, законодатели пытаются внести изменения в формулировку санкций, чтобы включить ее в закон о полномочиях на национальную оборону.

Как сообщалось, правительство Канады рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются два варианта.