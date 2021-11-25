Правительство Канады рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются два варианта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Globe and Mail.

По данным двух источников издания, недавно назначенная на пост министра национальной обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность укрепления воинского контингента в Украине. Один из них - направление нескольких сотен канадских военнослужащих.

Также изучается вариант переброски в Украину из Румынии канадских истребителей CF-18 или направление в Черное море боевого корабля Военно-морских сил Канады.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден допускает увеличения помощи для Украины после информации о наращивании российских войск.