Президент США Джо Байден допускает увеличения помощи для Украины после информации о наращивании российских войск.

Об этом пишет CNN с опорой на свои источники.

Согласно собеседникам телеканала, США готовы поставлять Украины больше Javelin и минометов. Также Киеву хотят передать ракеты Stinger для противовоздушной обороны и вертолеты Ми-17, предназначавшиеся для павшего правительства Афганистана.

— Некоторые в администрации президента США обеспокоены тем, что отправка вооружения может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта, — называет риски CNN.

Ранее сообщалось, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.