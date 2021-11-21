Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

Об этом он сообщил в интервью американскому журналу Military Times.

Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариупуле и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

По его словам, российские крупномасштабные военные учения «Запад-21», проведенные ранее в этом году, доказали, например, что они могут одновременно высадить до 3500 десантников и военнослужащих специальных операций.

Атака, которую готовит Россия, сказал Кирилл Буданов, будет гораздо более разрушительной, чем что-либо ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого было убито около 14 тысяч украинцев.

Оценка украинскими военными того, как будет разворачиваться потенциальное нападение России, показывает, что страна окружена тактическими группами российских батальонов.

Начальник ГУР заявил, что Россия наращивает потенциал для нападения, увеличивая численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, а также размещая системы баллистических ракет малой дальности «Искандар» и другие виды оружия в других местах вблизи границы. Он высмеял предположения, что суровые погодные условия в это время года остановили бы РФ от нападения.

— Это не проблема для нас и русских, — сказал он о боях в холодную погоду.

При этом он заявил, что перед физической атакой в настоящее время проводится серия психологических операций, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться.

— Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства, — сказал он.

Эти усилия включают протесты против вакцинации от COVID-19, которые, по словам Кирилла Буданова, были организованы Россией, которая также пытается разжечь беспорядки, связанные с экономикой и энергоснабжением.

Кроме того, Кирилл Буданов сказал, что Россия пытается разжечь антиправительственные настроения из-за инцидента, получившего название «Вагнергейт».

По словам Кирилла Буданова, российские психологические операции используются, чтобы показать, что «наши власти предали народ».

Он отметил, что продолжающийся пограничный конфликт между Польшей и Беларусью, которая пытается отправить беженцев в Европу через границу Польши, является частью этих усилий.

— Они хотят сделать ситуацию внутри страны все более опасной и тяжелой и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство, — сказал Кирилл Буданов.

Он также сказал, что оценки разведки США и Украины относительно сроков нападения России очень похожи.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли отважится на полномасштабную войну, несмотря на маневры у границ.