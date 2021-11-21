Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.
Об этом он сообщил в интервью американскому журналу Military Times.
Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариупуле и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.
По его словам, российские крупномасштабные военные учения «Запад-21», проведенные ранее в этом году, доказали, например, что они могут одновременно высадить до 3500 десантников и военнослужащих специальных операций.
Атака, которую готовит Россия, сказал Кирилл Буданов, будет гораздо более разрушительной, чем что-либо ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого было убито около 14 тысяч украинцев.
Начальник ГУР заявил, что Россия наращивает потенциал для нападения, увеличивая численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, а также размещая системы баллистических ракет малой дальности «Искандар» и другие виды оружия в других местах вблизи границы. Он высмеял предположения, что суровые погодные условия в это время года остановили бы РФ от нападения.
— Это не проблема для нас и русских, — сказал он о боях в холодную погоду.
При этом он заявил, что перед физической атакой в настоящее время проводится серия психологических операций, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться.
— Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства, — сказал он.
Эти усилия включают протесты против вакцинации от COVID-19, которые, по словам Кирилла Буданова, были организованы Россией, которая также пытается разжечь беспорядки, связанные с экономикой и энергоснабжением.
Кроме того, Кирилл Буданов сказал, что Россия пытается разжечь антиправительственные настроения из-за инцидента, получившего название «Вагнергейт».
По словам Кирилла Буданова, российские психологические операции используются, чтобы показать, что «наши власти предали народ».
Он отметил, что продолжающийся пограничный конфликт между Польшей и Беларусью, которая пытается отправить беженцев в Европу через границу Польши, является частью этих усилий.
— Они хотят сделать ситуацию внутри страны все более опасной и тяжелой и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство, — сказал Кирилл Буданов.
Он также сказал, что оценки разведки США и Украины относительно сроков нападения России очень похожи.
При этом министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли отважится на полномасштабную войну, несмотря на маневры у границ.
Напомним, в конце октября американская пресса написала, что российские военные в очередной раз начинают накапливать силы и средства у границ Украины.
|
"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.
Об этом он сообщил в интервью американскому журналу Military Times.
Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариупуле и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.
По его словам, российские крупномасштабные военные учения «Запад-21», проведенные ранее в этом году, доказали, например, что они могут одновременно высадить до 3500 десантников и военнослужащих специальных операций.
Атака, которую готовит Россия, сказал Кирилл Буданов, будет гораздо более разрушительной, чем что-либо ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого было убито около 14 тысяч украинцев.
Начальник ГУР заявил, что Россия наращивает потенциал для нападения, увеличивая численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, а также размещая системы баллистических ракет малой дальности «Искандар» и другие виды оружия в других местах вблизи границы. Он высмеял предположения, что суровые погодные условия в это время года остановили бы РФ от нападения.
— Это не проблема для нас и русских, — сказал он о боях в холодную погоду.
При этом он заявил, что перед физической атакой в настоящее время проводится серия психологических операций, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться.
— Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства, — сказал он.
Эти усилия включают протесты против вакцинации от COVID-19, которые, по словам Кирилла Буданова, были организованы Россией, которая также пытается разжечь беспорядки, связанные с экономикой и энергоснабжением.
Кроме того, Кирилл Буданов сказал, что Россия пытается разжечь антиправительственные настроения из-за инцидента, получившего название «Вагнергейт».
По словам Кирилла Буданова, российские психологические операции используются, чтобы показать, что «наши власти предали народ».
Он отметил, что продолжающийся пограничный конфликт между Польшей и Беларусью, которая пытается отправить беженцев в Европу через границу Польши, является частью этих усилий.
— Они хотят сделать ситуацию внутри страны все более опасной и тяжелой и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство, — сказал Кирилл Буданов.
Он также сказал, что оценки разведки США и Украины относительно сроков нападения России очень похожи.
При этом министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли отважится на полномасштабную войну, несмотря на маневры у границ.
Напомним, в конце октября американская пресса написала, что российские военные в очередной раз начинают накапливать силы и средства у границ Украины.