Российские военные в очередной раз начинают накапливать силы и средства у границ Украины.

Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечается, по этому поводу выражают обеспокоенность чиновники в США и странах Европы.

Некоторые официальные лица в США, а также странах Европы фиксируют перебрасывание российских войск к границе с Украиной. Собеседники издания сообщили, что наблюдают «необычные перемещения» техники и военных в западном регионе РФ.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично, заявили, что перемещение войск снова вызывает беспокойство, и напомнили, что в апреле этого года скопление войск РФ возле границы с Украиной повлекло за собой международный резонанс.

Как пишет издание, в последние дни в социальных сетях появились видеозаписи, на которых изображены российские железнодорожные эшелоны и автоколонны, перевозящие технику, в том числе танки и ракеты на юг и запад Российской Федерации.

— Суть в том: это не тренировка. Похоже, что это не тренировка. Что-то происходит. Что это может быть? — сказал изданию Майкл Кофман, директор программы исследований России в некоммерческой аналитической группе CNA.

Согласно данным Майкла Кофмана, базирующиеся в Новосибирске подразделения 41-й общевойсковой армии РФ присоединились к группировке, находящейся возле границ Украины, вместо того, чтобы вернуться к месту своей постоянной дислокации.

Аналогичная ситуация наблюдается с базирующейся под Москвой 1-й гвардейской танковой армией, ее военные и средства сейчас перебрасывают поближе к Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин считает, что фактическое военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для России.