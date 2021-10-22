Президент РФ Владимир Путин считает, что фактическое военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для России.

Об этом он заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает «Интерфакс-Украина».

— Та угроза (со стороны НАТО, — прим.) имеет для нас важное значение. Формальное членство в НАТО (Украины) может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу Российской Федерации, — сказал Владимир Путин.

Президент РФ считает, что высказывание министра обороны США Ллойда Остина о перспективах вступления Украины в НАТО можно рассматривать как открытие для Украины дверей в Альянс.

— Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает дверь Украине в НАТО. По сути, его заявления необходимо и можно именно так трактовать. Говорит, что да, каждая страна имеет право выбирать. Никто не говорит нет. Никто. Это же не гарантии безопасности для России. Это просто разговоры на тему. И, конечно, нас это беспокоит, — сообщил Владимир Путин. — Что касается баз, я знаю соответствующие конституционные положения Украины, но учебные центры никто не запрещает. А под маркой учебных центров можно что угодно разместить, —добавил Владимир Путин.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО, Украина может сама определять свою будущую внешнюю политику.