Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли отважится на полномасштабную войну, несмотря на маневры у границ.

Об этом передает Радио Свобода.

Глава Минобороны акцентировал, что не намерен поддаваться панике, и здраво оценивает ситуацию.

— В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, дающая нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной, — разъяснил министр.

После чего уточнил, о какой именно цене говорил.

— Это потеря человеческих жизней, это экономическая потеря. Это потеря Путина, его окружения доступа к банковским счетам. Ведь практически все скопления они держат в баксах США. Не имеет значения в швейцарском банке, в сингапурском или каком-нибудь панамском — деньги преимущественно в долларах США – а это значит, что к ним могут достичь санкции. Вопрос – хочет ли обычный россиянин – вместо того, чтобы вкусно есть, безопасно своих детей отправлять в школу, – платить за эту агрессию? Ради чего? Ну и плюс давайте не забывать, что войны — это еще гробы, в которых возвращались русские солдаты. Весеннее исследование российского исследовательского центра «Левада-центр» об основных страхах россиян показало, что страх номер один – это страх войны. Второй страх – это страх репрессий. Вот чего боятся россияне. Если большинство населения России боится войны, то зачем их лидеру идти войной?, — заключил Алексей Резников.

Начальник ведомства также добавил, что Украине не станет легкой добычей, вдобавок Соединенные Штаты не оставят своего союзника без помощи.

— Потому что давайте не забывать, мы за 8 лет этой войны научились защищаться. Наши вооруженные силы на высоком уровне, — подытожил глава Минобороны.

Напомним, в конце октября американская пресса написала, что российские военные в очередной раз начинают накапливать силы и средства у границ Украины.