В странах Евросоюза договорились о правилах для ограничения влияния американских техгигантов на рынке.

Об этом сообщает Reuters, передает Экономическая правда.

Таким образом, страны хотят повлиять на доминирующее положение техгигантов вроде Apple, Facebook, Google, Amazon и других. Компании хотят заставить прилагать больше усилий по противодействию незаконному контенту.

В результате медленных темпов антимонопольных расследований руководительница агентства ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер предложила два новых закона — о цифровых рынках и о цифровых услугах.

Первый закон содержит перечень разрешенных действий для компаний, контролирующих данные и доступ к своим платформам. Он предусматривает штрафы до 10% мирового оборота.

Второй закон заставляет технологических гигантов делать больше для борьбы с незаконным контентом на своих платформах. За нарушения предусмотрено до 6% мирового оборота.

Совместная позиция стран ЕС касается основных пунктов, предложенных Вестагер. Главным исполнителем законов будет Европейская комиссия, несмотря на предложение Франции предоставить государственным агентствам больше полномочий.

Ожидается, что переговоры начнутся в следующем году, а правила предположительно будут приняты в 2023 году.

Напомним, американский производитель Apple подал в суд на израильскую компанию, помогавшую правительствам и правоохранительным органам иностранных стран взламывать смартфоны iPhone для получения информации об их владельцах и следить за ними.