Американский производитель Apple подал в суд на израильскую компанию, помогавшую правительствам и правоохранительным органам иностранных стран взламывать смартфоны iPhone для получения информации об их владельцах и следить за ними.
Об этом говорится в заявлении компании, размещенном во вторник на ее официальном сайте.
— Сегодня Apple подала иск против NSO Group и ее материнской компании, чтобы привлечь их к ответственности за слежку, а также преследование пользователей Apple, — отмечается в заявлении.
Судебный иск содержит новую информацию о том, как NSO Group заражала устройства жертв шпионским программным обеспечением Pegasus.
— Чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления и вред для пользователей, Apple также добивается постоянного запрета NSO Group на использование любого программного обеспечения, услуг или устройств Apple, — подчеркнули в «яблочной» компании.
Напомним, ранее Apple объявила, что пока не будет запускать функцию проверки фотографий пользователей на наличие запрещенного контента.
Американский производитель Apple подал в суд на израильскую компанию, помогавшую правительствам и правоохранительным органам иностранных стран взламывать смартфоны iPhone для получения информации об их владельцах и следить за ними.
Об этом говорится в заявлении компании, размещенном во вторник на ее официальном сайте.
— Сегодня Apple подала иск против NSO Group и ее материнской компании, чтобы привлечь их к ответственности за слежку, а также преследование пользователей Apple, — отмечается в заявлении.
Судебный иск содержит новую информацию о том, как NSO Group заражала устройства жертв шпионским программным обеспечением Pegasus.
— Чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления и вред для пользователей, Apple также добивается постоянного запрета NSO Group на использование любого программного обеспечения, услуг или устройств Apple, — подчеркнули в «яблочной» компании.
Напомним, ранее Apple объявила, что пока не будет запускать функцию проверки фотографий пользователей на наличие запрещенного контента.