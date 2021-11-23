Американский производитель Apple подал в суд на израильскую компанию, помогавшую правительствам и правоохранительным органам иностранных стран взламывать смартфоны iPhone для получения информации об их владельцах и следить за ними.

Об этом говорится в заявлении компании, размещенном во вторник на ее официальном сайте.

— Сегодня Apple подала иск против NSO Group и ее материнской компании, чтобы привлечь их к ответственности за слежку, а также преследование пользователей Apple, — отмечается в заявлении.

Судебный иск содержит новую информацию о том, как NSO Group заражала устройства жертв шпионским программным обеспечением Pegasus.

— Чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления и вред для пользователей, Apple также добивается постоянного запрета NSO Group на использование любого программного обеспечения, услуг или устройств Apple, — подчеркнули в «яблочной» компании.

Напомним, ранее Apple объявила, что пока не будет запускать функцию проверки фотографий пользователей на наличие запрещенного контента.