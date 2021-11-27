Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность в связи с информацией о возможной попытке государственного переворота в Украине.

Об этом сообщает «Голос Америки».

— Меня это волнует. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством, — цитирует издание заявление президента США во время разговора с журналистами.

На вопрос, будет ли он обсуждать эту ситуацию с Владимиром Зеленским, Джо Байден ответил: «Вполне вероятно».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы донесли ему информацию о готовящемся путче, куда хотели затянуть Рината Ахметова.