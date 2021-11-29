|Скорость ветра:
|4.5 м/с
|Восход солнца:
|07:14
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|6.6 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|15:58
|Температура завтра:
|+3 C°
Уровень теневой экономики в январе-июне 2021 года составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, что больше показателя 2020 года (30%).
Это показывают расчеты Минэкономики.
— Сейчас главной причиной сохранения высокого уровня теневой экономики является естественное желание субъектов хозяйствования не допустить потери активов в условиях коронакризиса с его неординарными проявлениями, непрогнозируемыми во времени, — отметили в министерстве.
Два из четырех методов, с использованием которых проводится оценка уровня теневой экономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с январем-июнем 2020 года:
Ранее в Кабмине заявили, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю — около 195 миллиардов.
Уровень теневой экономики в январе-июне 2021 года составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, что больше показателя 2020 года (30%).
Это показывают расчеты Минэкономики.
— Сейчас главной причиной сохранения высокого уровня теневой экономики является естественное желание субъектов хозяйствования не допустить потери активов в условиях коронакризиса с его неординарными проявлениями, непрогнозируемыми во времени, — отметили в министерстве.
Два из четырех методов, с использованием которых проводится оценка уровня теневой экономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с январем-июнем 2020 года:
Ранее в Кабмине заявили, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю — около 195 миллиардов.