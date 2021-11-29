Уровень теневой экономики в январе-июне 2021 года составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, что больше показателя 2020 года (30%).

Это показывают расчеты Минэкономики.

— Сейчас главной причиной сохранения высокого уровня теневой экономики является естественное желание субъектов хозяйствования не допустить потери активов в условиях коронакризиса с его неординарными проявлениями, непрогнозируемыми во времени, — отметили в министерстве.

Два из четырех методов, с использованием которых проводится оценка уровня теневой экономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с январем-июнем 2020 года:

электрический метод — на 2 п. п. (до 28% от объема официального ВВП);

монетарный метод — на 2 п. п. (до 33% от объема официального ВВП).

Два метода показали уменьшение уровня теневой экономики:

метод «расходы населения — розничный товарооборот и услуги» — на 2 п. п. (до 23% от объема официального ВВП);

метод убыточности предприятий - на 10 п. п. (до 22% от объема официального ВВП).

Ранее в Кабмине заявили, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю — около 195 миллиардов.