Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю — около 195 миллиардов.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

— В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на Юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование, активное финансирование экспортеров, — заявила Юлия Свириденко.

Она вместе с министром обороны Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провела онлайн встречу с представителями крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, инвестирующих в Украину.

— Мы проинформировали инвесторов о постепенном улучшении наших макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год, — отметила Юлия Свириденко.

В свою очередь Алексей Резников сообщил, что ситуация на Донбассе достаточно стабильна, а Дмитрий Кулеба заверил инвесторов, что негативные информационные сообщения со стороны России имеют целью исключительно дестабилизировать ситуацию вокруг Украины.

Напомним, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8% до 3,1%.