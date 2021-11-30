Основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск сообщил своим сотрудникам, что кризис в производстве Raptor создает «риск банкротства».
Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на разосланное сотрудникам электронное сообщение.
Raptor — это жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде, Маск рассчитывает применять его на корабле Starship.
— Кризис с производством Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полета Starship хотя бы раз в две недели, — заявил Илон Маск в своем письме.
По его словам, он планировал уйти на длинные каникулы после Дня благодарения (отмечался в США 25 ноября), но узнав о ситуации с двигателями, решил лично работать на производстве в пятницу и на выходных.
Как сообщалось, основатель и генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск в очередной раз уменьшил свою долю в компании — он продал акции еще на $1,05 миллиардов.
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Основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск сообщил своим сотрудникам, что кризис в производстве Raptor создает «риск банкротства».
Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на разосланное сотрудникам электронное сообщение.
Raptor — это жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде, Маск рассчитывает применять его на корабле Starship.
— Кризис с производством Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полета Starship хотя бы раз в две недели, — заявил Илон Маск в своем письме.
По его словам, он планировал уйти на длинные каникулы после Дня благодарения (отмечался в США 25 ноября), но узнав о ситуации с двигателями, решил лично работать на производстве в пятницу и на выходных.
Как сообщалось, основатель и генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск в очередной раз уменьшил свою долю в компании — он продал акции еще на $1,05 миллиардов.