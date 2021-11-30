Основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск сообщил своим сотрудникам, что кризис в производстве Raptor создает «риск банкротства».

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на разосланное сотрудникам электронное сообщение.

Raptor — это жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде, Маск рассчитывает применять его на корабле Starship.

— Кризис с производством Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полета Starship хотя бы раз в две недели, — заявил Илон Маск в своем письме.

По его словам, он планировал уйти на длинные каникулы после Дня благодарения (отмечался в США 25 ноября), но узнав о ситуации с двигателями, решил лично работать на производстве в пятницу и на выходных.

Как сообщалось, основатель и генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск в очередной раз уменьшил свою долю в компании — он продал акции еще на $1,05 миллиардов.