Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3%.

Об этом сказал директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский, пишет Экономическая правда.

— По прогнозам Национального банка, рост экономики Украины в этом году составит около 3%. Это несколько ниже, чем прогнозировалось ранее. Это связано с несколькими причинами, — заявил Владимир Лепушинский.

По его словам, первая причина — худшие результаты первого полугодия, которые уже зафиксированы.

Еще одна причина — карантинные ограничения, «которые естественно будут ограничивать экономическую активность, особенно в секторе услуг».

Третья причина — высокая стоимость энергоносителей, которая будет отражаться на отдельных отраслях, в частности, в химические промышленности.

— В-четвертых, это общемировые процессы, связанные с тем, что введенные карантинные ограничения вызвали нехватку товаров и комплектующих, — добавил топ-менеджер НБУ.

В Нацбанке прогнозируют, что экономика Украины в последующие годы будет расти темпами около 4%.

Ранее Министерство экономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3%.

Напомним, Национальный банк в октябре ухудшил прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8% до 3,1%.